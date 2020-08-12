Мини-поместье: показали впечатляющие старинные здания

Фото: boredpanda.com

Крис Толедо создает миниатюры домов в масштабе 1:12. Для этого пользуется точными планами, чтобы творение полностью соответствовали оригиналу.

Об этом пишет Bored Panda.

"Каждая модель, которую я создаю, начинается с больших исследований эпохи и времени, которые я пытаюсь воспроизвести. Процесс создания моих предметов очень похож на строительство реального дома или комнаты. Я начинаю с простых макетов, чтобы убедиться, что все течет слаженно и гармонично. затем я создаю более детальный проект, который в конечном итоге для программы трехмерного компьютерного моделирования. Это помогает мне визуализировать каждый проект и позволяет мне вносить любые изменения, прежде чем я начну создавать фактическую часть ", - пояснил Крис.

При создании своих изделий использует много инструментов, аналогичных инструментов для создания чего полноразмерного, за исключением того, что они были уменьшены.

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Крис влюбился в создание миниатюр чуть более 20 лет назад. Тогда ходил в Диснейленд в детстве и был полностью очарован миниатюрными домами

Начал с наборов, которые я бы нашел в местных магазинах для хобби, и в конце занялся созданием собственных дизайнов.

В городе Джексон в штате Мичиган на продажу выставили замок за более чем полмиллиона долларов. Сооружение возвели в 1927 году из 500 тонн полевого камня и 300 бочек цемента с помощью девяти рабочих, лошади и крана. Замок Хельмер назвали в честь своего первого владельца скрипача Макса Хельмера. Он гастролировал по Европе и посетил замки там. Вернувшись, создал для себя дом на основе римского зала V века из Германии.