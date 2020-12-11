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воскресенье, 10 января 2021 02:28

Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
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Роскошный дом на колесах поражает удобствами
Фото: homedit.com
Роскошный дом на колесах поражает удобствами
Роскошный дом на колесах поражает удобствами
Роскошный дом на колесах поражает удобствами
Роскошный дом на колесах поражает удобствами

Удобно и с шиком можно обжиться не только в огромном доме. Это можно сделать и в крошечном, но спроектированном с умом. Особенно такой вариант жилья пригодится любит путешествовать с комфортом. Дом на колесах длиной 37 кв. м, если учесть и выступления по обе стороны.

Вход отмечен дверью с деревянными рамами и стеклянными панелями. Когда прицеп припаркованный, спереди прикреплена небольшая деревянная настил, с небольшим тентом над дверью, обеспечивает небольшую площадь для наслаждения на открытом воздухе. Внутри дом выглядит уютно благодаря сосновой полу и темной потолка. В то же время он также достаточно светлый благодаря белым сосновым стенам.

Внутри этого уникального дома на колесах есть все, что необходимо для отдыха. Там есть удобная кухня, просторная ванная комната и две спальни с большими кроватями.

Кухня имеет Г-образную столешницу и обрамлена духовкой и холодильником. Она собрана в одну сторону, в ней есть автономный газовый баллон, полноразмерный холодильник из нержавеющей стали, большие шкафы, которые также обеспечивают много места для хранения. Также есть небольшое окно на задней стенке над раковиной.

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Над кухней расположена одна из спален на чердаке, в которую можно подняться по лестнице. Еще одна спальня сидит на противоположном конце, и в этой есть встроенный шкаф для одежды

Гостиная занимает центральную зону с удобным диваном и электрическим камином. Затем также ванная с туалетом и спальни в мансарде, к которым можно подняться через лестницу для хранения вещей. Их связывает подиум, который выходит на диван в гостиной.

В Перу построили впечатляющее жилье. Оно одновременно скромное и шикарное. Фасад прост и удобен. Но вот дизайн внутри удобный и благородный.

У владельца есть два участка, где и стоит дом. Его одна сторона выходит на море, вторая - на улицу. Поэтому там можно и отдохнуть и не чувствовать себя оторванным от цивилизации.

homedit.com
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