Металлопластиковые окна и двери: как правильно ухаживать и использовать

Установка металлопластиковых окон - первый этап их использования. ПВХ-конструкции, в отличие от деревянных систем, менее требовательны в уходе и характеризуются износостойкостью. Тем не менее, им также необходимо своевременное обслуживание, которое обеспечит привлекательный и аккуратный внешний вид. Правильная эксплуатация гарантирует экономию для потребителя.

Покупая балконные блоки или окна, не следует экономить на фурнитуре. Петли и механизмы являются основными рабочими элементами. На них оказывается высокая нагрузка при эксплуатации оконных и дверных систем. Какой бы качественной ни была фурнитура, при неправильной эксплуатации она износится быстрее.

Рекомендации касательно фурнитуры:

1. У каждой ручки есть поворотный предел, которого важно придерживаться. Когда изделие находится в крайнем положении и повернуто до упора, не нужно прилагать усилий, чтобы сильнее ее развернуть. Это приведет к неисправности хрупких пластиковых частей механизма.

2. Не стоит поворачивать рукоятку, когда створка открыта. Так фурнитура изнашивается быстрее. При закрытии створки следите за плотностью прилегания к раме.

3. Будьте аккуратны, откидывая створку. Если не зафиксировать ручку в правильном положении и попытаться одновременно откинуть и открыть раму, можно вывести из строя поворотно-откидной механизм.

4. Регулировку фурнитуры нужно доверить профессионалам. Ошибки, допущенные в процессе самостоятельной настройки, могут привести к преждевременному износу и неисправности. Регулировка требует профессиональных навыков и опыта.

5. Подвижные механизмы и компоненты оконной или дверной системы должны время от времени обрабатываться специальной смазкой. Для этого не допускается применение агрессивных веществ, кислот и химикатов. Они могут разрушить антикоррозийный слой на металлических элементах.

6. Следите за чистотой рабочих механизмов. Скопление грязи и влаги становится причиной неисправности оконных систем.

Очистка и смазка петель должна осуществляться по мере загрязнения смазочного вещества. Например, если окно не выходит на улицу с большим трафиком или дорогой, профилактику следует выполнять не чаще одного раза в год. Если смазка быстро загрязняется, замена должна производиться не реже 1 раза в 3-6 месяцев. Для обслуживания подходит обычное автомобильное масло, но при необходимости в продаже можно найти специальные наборы для ухода.

Особенности смазки

Все подвижные элементы и механизмы требуют обработки.

1. Чтобы смазать дверь, полностью откройте ее и протрите петли. Для удаления пыли используйте сухую губку или мягкую тряпку. Чтобы убрать загрязнения из труднодоступных мест, потребуется зубная щетка.

2. Аналогичным образом производится очистка кронштейнов. Необходимо удалить пыль с задвижек и механизма ручки. Протираются доводчики и прочие подвижные компоненты.

3. Для нанесения свежей смазки потребуется масленка с удлиненным носиком. В каждое место капается не более трех капель. Для выполнения задачи лучше использовать баллон с разбрызгивателем, поскольку так вы сможете покрыть смазкой даже самые труднодоступные механизмы.

Для выполнения задачи нужно использовать подходящие составы. Применение пищевых масел или гелей не допускается. Когда состав будет нанесен, откройте створку окна или двери несколько раз, опустите ручку. Это позволит добиться равномерного распределения вещества.

Как ухаживать за уплотнителями

Уплотнительные резинки относятся к категории расходных материалов, поскольку со временем пересыхают и теряют свои свойства. Из-за этого они не могут выполнять свою основную функцию, в результате чего нарушается герметичность конструкции. Чтобы предотвратить преждевременный износ резинок, необходима регулярная смазка уплотнителей специальным составом.

Алгоритм действий следующий:

1. Протрите резиновые шнуры влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и пыль.

2. Подождите, пока влага не высохнет полностью.

3. Нанесите на резинку смазывающий состав. Вещество необходимо равномерно распределить по всей поверхности уплотнителя. Сначала рекомендуется наносить состав на складку между лепестками, если они предусматриваются, а затем - на всю оставшуюся часть.

4. Для смазки можно использовать средство WD-40. С помощью распылителя удобнее наносить жидкость. Если у вас силиконовый состав, для нанесения лучше использовать кисточку.

Металлопластиковые поверхности оконных и дверных систем характеризуются устойчивостью к воздействию влаги, поэтому моющие составы не въедаются в поверхность, а для удаления пятен не нужно прикладывать серьезные усилия. Для мытья можно использовать тряпку или салфетку с мыльным раствором. При сильных загрязнениях можно использовать стиральный порошок, растворенный в воде.

Обратите внимание: если мойка осуществляется с использованием средства для посуды, в его составе не должно быть ацетона и растворителей. Наличие абразивных веществ может привести к повреждению ПВХ-поверхности. Для удаления загрязнений используйте только мягкие тряпки с высокими впитывающими характеристиками. Лучше всего с этой задачей справляется микрофибра.