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среда, 31 июля 2019 14:28

Место для релакса и вдохновения: показали дворы в стиле "потертый шик"
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Потертый шик создает атмосферу уюта и романтики.
Фото: architectureartdesigns.com
Потертый шик создает атмосферу уюта и романтики.
Потертый шик создает атмосферу уюта и романтики.
Потертый шик создает атмосферу уюта и романтики.
Потертый шик создает атмосферу уюта и романтики.

Стиль "потертый шик" ассоциируется с традиционными британскими домами, в которых царит уютная семейная атмосфера. Создать ее помогает окрашенная в мягкие тона и украшенная ручной росписью мебель.

"Потертый шик" получил большую популярность благодаря тому, что не требует больших затрат. Его основой чертой является подчеркивание естественной красоты и несовершенства вещей, пишет аrchitectureartdesigns.

Цветовая палитра "потертого шика" включает в себя простые светлые тона. Чаще всего это белый, светло-серый, бежевый, кофе с молоком, лавандовый, нежно-розовый, светло-бирюзовый, пастельные оттенки синего или зеленого и им подобные. Создание ярких акцентов, которые концентрировали бы на себе все внимание, оформление пространства в стиле "потертый шик" не предусматривает. Все должно выглядеть нежно и изящно.

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Украсить двор можно установив оригинальные ворота. Трендом этого года являются откатные модели. Среди них имеются оснащенные автоматикой и те, что открываются вручную.

architectureartdesigns.com
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