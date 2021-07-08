Квартира с видом на Днепр поражает дизайном и мебелью

Фото: facebook.com

На берегу Днепра закончили ремонт в просторной квартиры в современном стиле. Чтобы не распылять внимание на лишние детали, дизайнеры весь интерьер выдержали в серых, коричневых и графитовых тонах. Их изысканность усиливают большие живые растения и Led-подсветки.

Что из этого вышло показали дизайнеры студии OV2 в Фейсбук.

У входа в матовую перегородкой находится гардероб для верхней одежды и блоки для стиральной и сушильной машин. Уже прозрачной перегородкой отделили гостиную от кухни. Чтобы ничего не отвлекало, дизайнеры дозировали светлые и темные оттенки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнеры показали три цвета, которые лучше сочетаются

Еще один из способов визуального разделения помещения на несколько зон - это стеновые панели. Так сделали в спальне: зона для отдыха - кровать и будуарный столик, и рабочая зона.

В детской комнате светлые оттенки и большие зеркала визуально увеличивают и расширяют комнату. Рисунок на стене дополнил интерьер детской.

Два санузла выполнены в одной стилистике, чтобы гармонично дополняли друг друга. Но у них разное наполнение и детали.

В одной комнате можно вместить кухню, спальню, зону отдыха и рабочее место. Оно не будет выглядеть накопленным благодаря напольному покрытию различных фактур и уровней. Это лучше, чем стены из гипсокартона, которые съедят и без того небольшую площадь.