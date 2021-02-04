Кухня на 9 квадратов: как удобно обустроить комнату

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Кухня объединяет всех членов семьи поэтому там всем должно быть удобно. Для этого нужны некоторые хитрости в малой комнате. Для этого пространство должно быть тщательно спланировано и со вкусом оформлено.

Кухня площадью 9 кв. м. по современным меркам считается небольшой. Главное в планировании кухонной зоны - это правильная эргономика пространства. Существует понятие * рабочий треугольник *. Вершины этого треугольника - места, где должны находиться плита, холодильник и мойка, а расстояние между ними должно быть 1,2-1,5 м. Так как расположение мойки привязано к расположению водопроводных коммуникаций, то по принципу * рабочего треугольника * можно определить и место для плиты с холодильником.

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По конфигурации кухонного гарнитура варианты дизайна можно разделить на три группы:

Линейное расположение. Это когда кухонный гарнитур расположен вдоль одной или двух параллельных стен. Как правило, используется в вытянутых помещениях. Вдоль одной стены установлен кухонный гарнитур, в другой располагается обеденная зона.

Угловое расположение. Очень удобная планировка с точки зрения эргономики рабочего пространства. Самый популярный вариант для кухонных помещений с маленькой площадью. Такая расстановка освобождает место для полноценной обеденной зоны.

П-образное расположение. Хорошо подходит, когда столовая зона планируется вне кухонного пространства. У такого варианта большая рабочая зона и появляются дополнительные места для хранения предметов.

Современные застройщики часто экспериментируют с расположением комнат в квартирах. Поэтому вынесено кухня на балкон не является редкостью. Ведь в большинстве случаев там делают склад для хранения вещей. Оба помещения оформляются в одном стиле и отделяются друг от друга с помощью окна и двери. Или между кухней и балконом обустраивается перегородка из комода, "острова" или барной стойки.