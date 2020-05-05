Кухня для релакса: показали применение греческого дизайна

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Сейчас в тренде греческий стиль в интерьерах. Это касается и кухни. Она должна быть светлым и часто в голубых цветах через ассоциации с пляжами и небом.

На кухне в греческом стиле правят два цвета: белый и кобальтово-синий. Кроме того, элементы интерьера из натурального темного дерева могут появиться в кухне. Приятным дополнением является также керамика, обожженная из глины.

Морские украшения играют важную роль в греческой кухни. Различные орнаменты и мозаики, а также колонны, напоминающие древние сооружения, не лишены значимости.

Дополнять общую композицию должны цветы, расставленные в больших амфорах и горшках, а также ставни и вышитые ткани.

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Стол играет важную роль в греческой кухни - именно здесь вся семья собирается несколько раз в течение дня во время еды. Он должен быть большим, чтобы вместить всех членов семьи.

В Греции семья важнее, так как с родственниками проводится все свободное время, которое отмечается на кухне. Там нет места для одиночек, так как связи между людьми превыше всего.

Над столешницей должна быть керамическая плитка, которая является неотъемлемой частью греческой кухни. Важен также остров, который будет местом для приготовления пищи вместе.

Пол кухни должно быть практичным. То есть, влагостойким и легким в очистке. Также не поддаваться царапинам и поломок. Выбор отделочных материалов огромен, поэтому решение требует обдумывания. Натуральный камень может быть в виде мрамора, сланцев, известняка, песчаника или травертина, но все они требуют более или менее длительной защиты пола, чтобы служить долгие годы.