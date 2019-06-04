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вторник, 04 июня 2019 14:17

Красота в простоте: показали роскошные комнаты с элементами азиатского стиля
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Азиатский стиль позволяет создать в комнате приятную атмосферу, которая способствует расслаблению и избавляет от стресса.
Фото: pinterest.co.uk
Азиатский стиль позволяет создать в комнате приятную атмосферу, которая способствует расслаблению и избавляет от стресса.
Азиатский стиль позволяет создать в комнате приятную атмосферу, которая способствует расслаблению и избавляет от стресса.
Азиатский стиль позволяет создать в комнате приятную атмосферу, которая способствует расслаблению и избавляет от стресса.
Азиатский стиль позволяет создать в комнате приятную атмосферу, которая способствует расслаблению и избавляет от стресса.

Азиатский стиль в интерьере пропагандирует минимализм с этническими мотивами. Отличается простотой и функциональностью. Главными атрибутами его являются прямые линии, натуральные материалы, низкая мебель лаконичного дизайна, минимум аксессуаров и присутствие природных элементов, в частности воды и камня.

Основной в азиатском стиле является нейтральная палитра. Доминантные — коричневый, белый, серый. Для создания акцента приветствуется введение ярких цветов, в частности красного. Пишет homestratosphere.

Комната в азиатском стиле должна быть без лишней мебели и аксессуаров. Всего надо по минимуму. В качестве декора подойдут глиняные скульптуры, бамбук, декоративные фонтаны, изделия из ротанга, песочные мини-сады, декоративные камни картины с изображением птиц, цветов сакуры, буддистских храмов и подобного.

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Доминировать в оформлении азиатского интерьера должна древесина. В частности, деревянными должны быть полы и предметы мебели. Из тканей рекомендуется использовать лен и хлопок.

При оформлении комнаты в азиатском стиле важно придерживаться принципов фэн-шуй. Это поможет установить баланс энергий, что является залогом счастья и хорошего самочувствия.

homestratosphere.com
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