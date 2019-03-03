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воскресенье, 03 марта 2019 23:28

Красота по-весеннему: 15 креативных идей декора
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15 креативных идей весеннего декора
Фото: idei-dekoru.com
15 креативных идей весеннего декора
15 креативных идей весеннего декора
15 креативных идей весеннего декора
15 креативных идей весеннего декора

Весенний декор не только украшает дом, но и придает ему характер. Это может быть нежная композиция в светлых тонах, или яркая для акцента всего дизайна комнаты.

Об этом пишет idei-dekoru.

Такие поделки освежают жилье и добавляют ярких оттенков.

В этой подборке собраны такие композиции, изготовление их не требуется больших затрат.

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Приход весны всегда ассоциируется с уборкой и избавления лишнего. Простые лайфхак могут помочь привести ваш дом в порядок быстро и без труда. Дождитесь пасмурного дня и начните мыть окна с темного стороны квартиры. Солнечные лучи может подсушивать жидкость для мытья раньше, чем вы успеете смыть ее. Поэтому могут оставаться пятна.

Пыль же лучше убирать в солнечный день, когда его хорошо видно. Двигайтесь по комнате по кругу, начиная с самых высоких точек, приближаясь вниз к полу, чтобы пыль не поднимался снова вверх но не оседал на уже протертых поверхностях.

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