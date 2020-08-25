 
Ексклюзивы
1/5
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 351
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 720
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 7569
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1404
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 774
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 531
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 279
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 792
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1143
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
Фото
Все фото
16
15
12
10
9
Ковер возвращается в моду: как правильно выбрать
Ковер возвращается в моду: как правильно выбрать
Декоративный камень добавляет шика комнате: 15 интересных примеров
Декоративный камень добавляет шика комнате: 15 интересных примеров
Как обновить дачу без больших затрат
Как обновить дачу без больших затрат
Комната школьника: как создать удобное пространство для ребенка
Комната школьника: как создать удобное пространство для ребенка
Штукатурка под бетон - показали универсальный тренд интерьера
Штукатурка под бетон - показали универсальный тренд интерьера
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1980
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 558
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 828
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5706
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3321
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
1 Просмотров: 423
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
воскресенье, 30 августа 2020 11:05

Ковер возвращается в моду: как правильно выбрать
16

  Комментировать

Современный интерьер: как выбрать стильный ковер
Фото: zelenasadyba.com.ua
Современный интерьер: как выбрать стильный ковер
Современный интерьер: как выбрать стильный ковер
Современный интерьер: как выбрать стильный ковер
Современный интерьер: как выбрать стильный ковер

Современный ковер создает особую атмосферу уюта. Им удобно зонировать комнату.

Его цвет должен быть таким, чтобы контрастировал с общим фоном. Если подобрать ковер в тон стен - комната будет выглядеть скучно и неинтересно. Можно выбрать цвет, который находится в том же цветовом спектре.

Если пол света, то покрытие может быть светлых, ярких или темных тонов. Когда же пол темная, то лучше отказаться от мрачных цветов.

Если обои и мебель пестрые и красочные, ковер лучше выбрать однотонный.

Если есть геометрические или растительные орнаменты, желательно подобрать занавески с подобным рисунком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Декоративный камень добавляет шика комнате: 15 интересных примеров

Ковровая дорожка удлиненной формы может помочь визуально вытянуть пространство. Квадратные ковры подойдут для тех, кто хочет сделать гостиную более миниатюрной. К тому же их можно использовать для обозначения столовой зоны и других. Для отделения зоны в интерьере часто используют круглые ковры.

В современных интерьерах сейчас модно использовать винтажные ковры. Они работают именно на контрасте, на фоне современной мебели и чистого фона. Такой ковер идеально подойдет стилей: скандинавский, лофт, минимализм, эко-стиль.

Зеркало обязательно должен быть в каждом доме. Чтобы превратить его в дизайнерский произведение, следует подключить фантазию. Тогда станет уникальным. Такое зеркало будет отличаться своей креативностью.

Важным плюсом станет минимальная стоимость изделия. Интересен не только результат, но и процесс создания собственного шедевра.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ковер возвращается в моду: как правильно выбрать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник

Тактика "выжженной земли" принесла победу в войне

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 30087
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 19071
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 18459
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 12321
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
 Просмотров: 9027
Дом
Декоративный камень добавляет шика комнате: 15 интересных примеров
Декоративный камень добавляет шика комнате: 15 интересных примеров
15
 Просмотров: 1098
Как обновить дачу без больших затрат
Как обновить дачу без больших затрат
12
 Просмотров: 1080
Как доставить товары быстро и по выгодной стоимости
Как доставить товары быстро и по выгодной стоимости Просмотров: 9
Комната школьника: как создать удобное пространство для ребенка
Комната школьника: как создать удобное пространство для ребенка
10
 Просмотров: 198
Штукатурка под бетон - показали универсальный тренд интерьера
Штукатурка под бетон - показали универсальный тренд интерьера
9
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Голосов: 3760
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua