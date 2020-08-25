Ковер возвращается в моду: как правильно выбрать

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Современный ковер создает особую атмосферу уюта. Им удобно зонировать комнату.

Его цвет должен быть таким, чтобы контрастировал с общим фоном. Если подобрать ковер в тон стен - комната будет выглядеть скучно и неинтересно. Можно выбрать цвет, который находится в том же цветовом спектре.

Если пол света, то покрытие может быть светлых, ярких или темных тонов. Когда же пол темная, то лучше отказаться от мрачных цветов.

Если обои и мебель пестрые и красочные, ковер лучше выбрать однотонный.

Если есть геометрические или растительные орнаменты, желательно подобрать занавески с подобным рисунком.

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Ковровая дорожка удлиненной формы может помочь визуально вытянуть пространство. Квадратные ковры подойдут для тех, кто хочет сделать гостиную более миниатюрной. К тому же их можно использовать для обозначения столовой зоны и других. Для отделения зоны в интерьере часто используют круглые ковры.

В современных интерьерах сейчас модно использовать винтажные ковры. Они работают именно на контрасте, на фоне современной мебели и чистого фона. Такой ковер идеально подойдет стилей: скандинавский, лофт, минимализм, эко-стиль.

Зеркало обязательно должен быть в каждом доме. Чтобы превратить его в дизайнерский произведение, следует подключить фантазию. Тогда станет уникальным. Такое зеркало будет отличаться своей креативностью. Важным плюсом станет минимальная стоимость изделия. Интересен не только результат, но и процесс создания собственного шедевра.