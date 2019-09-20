Колоритные спальни в стиле потертый шик, впечатляющие неповторимой атмосферой

Фото: hautecuisineimports.com

Стиль "потертый шик" зародился во время глобального кризиса, охватившего мир в 80-х годах прошлого века. Он давал возможность обставлять жилье, не тратя на это большие средства: главными атрибутами его была старая, потрепанная мебель, вещи с "историей", полученные в наследство от бабушки.

Нынче потертый шик снова в тренде. Особенно популярным является сочетание этого стиля с элементами рустикального. Подборку с примерами такой комбинации представил hautecuisineimports.

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"Потертый шик" стиль получил большую популярность благодаря тому, что не требует больших затрат. Его основой чертой является подчеркивание естественной красоты и несовершенства вещей. Подходит такой стиль для оформления не только интерьера, но и двора.