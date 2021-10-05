Когда делать ремонт балкона: летом или зимой?

Балконы под ключ – услуга достаточно затратная во всех смыслах. Делать полный, качественный ремонт стоит не спеша, чтобы не допускать ошибок. Немаловажен и финансовый вопрос дела. Поэтому люди всегда долго размышляют, когда же лучше, комфортнее и выгоднее начинать обустройство. Постараемся ответить на этот вопрос.

Ремонт летом

Как правило, большинство людей выбирают летнее время для ремонта. В принципе, эта позиция правильная. При теплой, сухой погоде гораздо комфортнее работать. Темнеет позднее, а значит рабочие могут задержаться до самого вечера. Кроме этого, монтажная пена, герметики и прочие составы, которые используются во время остекления и утепления балкона, лучше схватываются при теплых температурах.

Однако есть и минусы. Например, сложно будет сразу увидеть ошибки рабочих при остеклении. Еще один важный нюанс – цена. Лето – это жаркий сезон для оконных компаний. Клиентов много, а когда спрос большой, цена ремонта может быть больше.

Ремонт зимой

Обустройство балкона в холодное время обойдется дешевле. Часто компании предоставляют скидки и выгодные предложения, так как клиентов становится меньше. Кроме того, ремонт делают быстрее, так как спрос на услугу меньше, чем летом.

Компания Окна-Голд советует устанавливать металлопластиковые окна до -15 градусов мороза. В противном случае они могут потрескаться и деформироваться. Также зимой используют специальную монтажную пену, чтобы она качественно зафиксировала конструкцию несмотря на температуру. У такой "зимней" пены есть свои допустимые температурные диапазоны, поэтому при ее покупке нужно внимательно читать инструкцию.

Но, если у вас теплый, мягкий климат, зима только начинается и морозы не предвещаются, никаких "противопоказаний" к ремонту не будет. Чтобы ремонт был более комфортным, советуем на время переселиться в другую комнату, которая не прилегает к балкону. Все-таки обустройство требует постоянно открытой балконной двери, в квартиру может попадать холодный воздух.

Плюс зимнего ремонта – возможность сразу увидеть продувания. В отличие от летнего периода, специалисты уже во время ремонта смогут заметить, где дует, где запотевают окна и тут же устранить причины. Кроме того, зимой регулировка окон будет более качественной, чем летом.

Сложности могут возникнуть во время сильного ветра, снегопада и т.д. В таких случаях придется перенести установку козырька, демонтаж старых конструкций и внешнюю обшивку пластиком (панели могут просто слететь). Но внутренние работы можно спокойно делать при любых температурах и погодных условиях.

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Некоторые оконные компания могут указывать непосредственно в договоре, что график работы может меняться, в зависимости от погодных условий. Сначала это может показаться странным. Но это правильный подход. В случае повышенной влажности, мороза или сильного ветра работа может быть выполнена просто некачественно, что приведет только лишь к финансовым потерям заказчика и его личному дискомфорту.

Резюме

Если говорить коротко, сезон не влияет на то, делать ли ремонт на балконе или нет. Если решились на обустройство в летнее время, помните, что ценник может быть дороже. Если же надумали делать ремонт в холодное время года, не стоит отказывать себе в качественном, теплом балконном пространстве, дожидаясь лета. Специалисты оконных компаний имеют нужный опыт и знания, чтобы без проблем остеклить, утеплить балкон даже при минусовых температурах. А сами работы могут обойтись дешевле и пройти быстрее, в связи с низким спросом на подобные услуги.