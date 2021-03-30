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пятница, 02 апреля 2021 20:10

Канадский стиль поражает видом и размахом
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Интерьер 2021: канадский стиль для дома
Фото: prointerior.info
Интерьер 2021: канадский стиль для дома
Интерьер 2021: канадский стиль для дома
Интерьер 2021: канадский стиль для дома
Интерьер 2021: канадский стиль для дома

В канадском стиле важные тишина, изысканность и пространство. Поэтому его придерживаются в частных домах, где много площади. Они имеют не только оригинальный уютный дизайн, но и особую технологию строительства.

В основе дизайне закладываются эко принципы, поэтому в интерьерах преобладает дерево. Это проявляется не только в отделочных материалах, но и в палитре оттенков. Для нее характерны землистые, песчаные оттенки, колорит древесной коры. Для отделки стен можно применить незаметны краски или натуральные стеновые панели, или натуральные обои - джутовые, бамбуковые, марантовые и камышовые.

Через бережного отношения канадцев к природе ценные породы древесины заменяются на клееные материалы.

Важное значение имеют окна с пониженными теплопотерями, благодаря панорамному остеклению.

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Напольные покрытия разнообразны от паркета или доски к тростника и пробки. Нередко обработка может быть сделана из камня, гальки или терракотовой плитки.

Контемпорари - новый стиль, которому свойственны отсутствие роскоши, простота, комфорт. Он помогает эффективно организовать пространство даже в малом неудобном помещении.

Возникло направление с помощью адаптации стилей хай-тек и минимализма для жизни. То есть к минимализму добавляется удобное спальное место, массивный диван и дизайнерская мебель. Контемпорари имеет множество поклонников из-за своей практичности и элегантность.

prointerior.info
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