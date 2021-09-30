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четверг, 30 сентября 2021 17:22

Какие цвета увеличивают квартиру: подсказки дизайнеров
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Фото: facebook.com/OV2.design

Спокойствие и размеренность цветов добавляет гармонии жилью. Для этого следует выбрать фоновый цвет и несколько светлых для дополнения.

Как это сделать пишут дизайнеры OV2 в Фейсбук.

Они в квартире площадью 78 м2 сделали ремонт в современном стиле.

В кухне-гостиной они добавили правильные акценты в виде полос на стене, рифленой стеновой панели с ТВ. Также отчетливо вигялажають графитовая кухонная столешница и терракотовые обеденные стулья.

Расслабляющую атмосферу в спальне помогли создать светлые оттенки, лаконичная мебель, освещение, а также деревянная стеновая панель, которая визуально отделила рабочее место.

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Детская комната просторная и функциональная. Есть зоны для сна, отдыха, обучения и место для хранения вещей.

Хозяйственный санузел это микс текстур дерева и камня, а гостевой можно кратко охарактеризовать как "Инь-Ян", поскольку он выполнен в двух противоположных цветах - черном и белом.

Скандинавский интерьер трудно представить без белого цвета. Он расширяет пространство и гармонично сочетается с другими оттенками. Это добавляет идеям гибкости.

Особенно такое решение подходит для тесных квартир. В них можно сделать не только кухню-студию, но и кровать-чердак. Малое жилье не означает, что придется идти на компромисс со стилем.

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