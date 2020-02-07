 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 855
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
1 Просмотров: 1521
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 450
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2475
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2196
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1116
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3096
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4546
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 612
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
23
9
16
9
16
Как выглядит в интерьере самая модная ткань года
Как выглядит в интерьере самая модная ткань года
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 486
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1368
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 936
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3465
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 585
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
воскресенье, 09 февраля 2020 02:28

Как выглядит в интерьере самая модная ткань года
23

  Комментировать

Обивка из бархата в этом году на пике популярности.
Фото: mydesiredhome.com
Обивка из бархата в этом году на пике популярности.
Обивка из бархата в этом году на пике популярности.
Обивка из бархата в этом году на пике популярности.
Обивка из бархата в этом году на пике популярности.

Бархат является синонимом предельной мягкости. На ощупь эта ткань настолько приятная, что заставить себя от нее оторваться стоит немалых усилий. Именно ее и можно будет увидеть в самых модных интерьерах этого года.

Особое место среди трендов 2020-го занимают диваны с бархатной обивкой. Поклонники менее габаритной мебели смогут отдать предпочтение соответствующим моделям стульев и кресел, пишет mydesiredhome.

Как никогда, актуальны в этом году и обитые бархатом изголовья кроватей. Кроме мебели, добавить в интерьер модных акцентов можно за счет декора из бархата, к примеру, чехлов на подушки либо штор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самостоятельный ремонт квартиры – острые подводные камни одиночного плавания

Ботанические мотивы в интерьере были модными последние несколько лет. В 2020-м их актуальность не угасает — в тренде остаются обои с соответствующим принтом. И одна из популярных в этом году тенденций — отделка такими обоями стен в ванной комнате. Насколько удачно это выглядит, показали в подборке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядит в интерьере самая модная ткань года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 101787
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 13896
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына Просмотров: 13824
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 11602
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 11502
Дом
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер
9
 Просмотров: 756
Самостоятельный ремонт квартиры – острые подводные камни одиночного плавания
Самостоятельный ремонт квартиры – острые подводные камни одиночного плавания
5
 Просмотров: 117
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
Арабская ночь: как выглядят в интерьере спальни восточные мотивы
16
 Просмотров: 2646
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
9
 Просмотров: 4725
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
16
 Просмотров: 3870
Больше всего комментируют
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
2
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
Голосов: 880
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua