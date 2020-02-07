Как выглядит в интерьере самая модная ткань года

Фото: mydesiredhome.com

Бархат является синонимом предельной мягкости. На ощупь эта ткань настолько приятная, что заставить себя от нее оторваться стоит немалых усилий. Именно ее и можно будет увидеть в самых модных интерьерах этого года.

Особое место среди трендов 2020-го занимают диваны с бархатной обивкой. Поклонники менее габаритной мебели смогут отдать предпочтение соответствующим моделям стульев и кресел, пишет mydesiredhome.

Как никогда, актуальны в этом году и обитые бархатом изголовья кроватей. Кроме мебели, добавить в интерьер модных акцентов можно за счет декора из бархата, к примеру, чехлов на подушки либо штор.

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Ботанические мотивы в интерьере были модными последние несколько лет. В 2020-м их актуальность не угасает — в тренде остаются обои с соответствующим принтом. И одна из популярных в этом году тенденций — отделка такими обоями стен в ванной комнате. Насколько удачно это выглядит, показали в подборке.