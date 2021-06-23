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Как выбрать функциональный кондиционер и не разориться

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  Выбор кондиционера зависит от типа помещения, его размера, особенностей эксплуатации
Выбор кондиционера зависит от типа помещения, его размера, особенностей эксплуатации

Чтобы обеспечить комфортные условия в квартире, нужно позаботиться об установке хорошего климатического оборудования. Поэтому самый распространённый вопрос в магазинах бытовой техники накануне жаркого лета — как правильно выбрать кондиционер? Давайте разбираться!

На что стоит обратить внимание при покупке кондиционера: 5 самых важных моментов

Как выбрать кондиционер, если вы совершаете такую покупку впервые? Отправляясь в магазин, держите в голове 5 основных моментов:

1. Площадь помещения, особенности его конструкции. Так, оптимальный вариант для дома, квартиры — сплит-система. Для дачи, небольшого офиса можно использовать оконный или переносной прибор. Крупные офисы, магазины, промышленные предприятия требуют установки мультисплит-систем.

2. Тип кондиционера. Выделяют настенные, кассетные, напольно-потолочные приборы, кондиционеры. О них мы поговорим позже.

3. Необходимая мощность. Для комнаты в 20 м2 требуется оборудование 2,1 кВт; 40 м2 — 3,5 кВт; 100 м2 — 10 кВт

4. Производитель. Выбирайте известные бренды — к ним проще будет подобрать запчасти в случае поломки. Кроме того, купив прибор неизвестного бренда, вы рискуете уже через сезон-два столкнуться с необходимостью снова покупать новое оборудование.

5. Стоимость. На показатель влияют дизайн, дополнительные функции. Нет смысла переплачивать, если речь не идёт о дизайнерском ремонте или вы уверены, что будете включать кондиционер лишь в летние месяцы.

Выбор типа кондиционера

Какой выбрать кондиционер, зависит от типа помещения, его размера, особенностей эксплуатации. Возможны такие варианты:

Оконный. Недорогое устройство отличается простотой монтажа. Минусы оборудования — шумная работа, необходимость выделить под установку часть окна или проёма в наружной части помещения. Сегодня оконные кондиционеры используют редко, в офисах или небольших магазинах.

Переносной. Мобильное оборудование удобно, когда необходимость в нём возникает изредка. Колёса позволяют перемещать кондиционер из одного помещения в другое. Агрегат не отличается высокой мощностью, работает шумно.

Сплит-система. Подразумевает размещение шумного наружного блока на улице и тихого, компактного — внутри помещения. Блоки соединяются между собой кабелем и трубками, по которым циркулирует хладагент.

Мультисплит-система. Разновидность оборудования, при котором к одному наружному блоку подсоединяется несколько внутренних. Удобно использовать такие системы в квартирах с несколькими комнатами, в офисах, крупных торговых центрах.

Чаще всего используются последние два варианта. Как правило, они отличаются богатыми функциональными возможностями: работают не только на охлаждение, но и прогревают воздух, осушают, очищают его. Возможно также автоматическое переключение режимов, изменение направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора, таймер, ночной режим и многое другое.

Выбрать такой кондиционер в квартиру стоит и из-за его практически бесшумной работы, а также свободы в выборе места установки внутреннего блока. Чтобы получить более подробную консультацию и недорого купить кондиционер высокого качества, обращайтесь к лидерам украинского рынка.

На чём экономить не стоит

Выбрать кондиционер по основным параметрам — только половина дела. Не менее важен и выбор обслуживающей компании. Никогда не экономьте на проведении монтажных работ и обслуживании прибора. Только грамотная эксплуатация и своевременная чистка внутреннего и наружного блоков позволят технике служить вам верой и правдой не один год.

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24
июня

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