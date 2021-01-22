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пятница, 22 января 2021 12:50

Как вместить удобную гардеробную в тесной квартире
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Как определить размеры гардеробной в небольшой комнате
Фото: idei-dekoru.com
Как определить размеры гардеробной в небольшой комнате
Как определить размеры гардеробной в небольшой комнате
Как определить размеры гардеробной в небольшой комнате
Как определить размеры гардеробной в небольшой комнате

Для гардеробной в квартире не нужно много места. Ее можно разместить на минимальной площади 1,5 кв. м. Для этого может подойти кладовая, часть спальни или другой комнаты, "тупик" в квартире или ниша в планировании.

В зависимости от площади и, гардеробная может быть линейной, угловой, Г-образной или П-образной и двусторонней.

Выбирая планирования гардеробной, отталкивайтесь от места, которое вы имеете, и количества вещей, которые должны там храниться.

Минимальная высота полки для вещей, составленных стопкой, должна составлять 30 см.

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Не обязательно все вещи складывать на полке. Можно обустроить штанги. Она для пиджаков и рубашек занимает 70-100 см в высоту.

Штанга для верхней одежды - 100-180 см.

Первое помещение, встречает гостей при входе в дом или квартиру - это прихожая. Следует не только тщательно продумать стилистику оформления, но и на практичности.

По уровню посещаемости, прихожая можно сравнить с кухней или гигиеническими комнатами, так и стоят высокие требования к выбору материалов. Оптимальным вариантом является покрытие с гарантией сроком службы от 5 до 7 лет. Важно, чтобы вид обработки легко подвергался реставрации.

realestate.24tv.ua
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