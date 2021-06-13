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вторник, 29 июня 2021 12:40

Как стильно вписать фотографии на стене в дизайн
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Фото: art-room.od.ua

С фотографий в рамках можно сделать интересный декор комнаты. Для этого из них можно составить композицию, подобрав фото по размерам. Развесить снимки вразброс, симметрично или строго параллельно друг другу.

Сделайте предварительный рисунок задуманной вами фото композиции на бумаге. Так вам будет легче определиться с комбинацией снимков на стене.

Зеркало - также отличный объект для обрамления фотографиями.

Фотография - это сюжет, событие, эмоции. У вас есть ребенок - запечатлеть моменты ее роста. Составить с фото панно-лесенку на стене, в которой каждая ступень - год жизни малыша.

Из фотографий можно "соткать" ковер, если заполнить ими всю стену.

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Очень важный момент в декорировании стен фотографиями - это рамки. С ними ваша фантазия расширится до вселенских масштабов.

Цвет можно подобрать под стиль интерьера или, наоборот, сделать контрастным акцентом. На зеленой стене органично смотрятся желтые рамки, на красной или черной - белые.

Объединение кухни с комнатой создает большое пространство для приема гостей. Такой вариант подойдет не только для малогабаритных квартир, но и для больших домов. Несмотря на большое количество плюсов, как и в любом другом варианте, есть и минус - запахи приготовления пищи.

art-room.od.ua
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