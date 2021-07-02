Как совместить шик и простоту в доме: яркие дизайнерские идеи

Фото: elledecor.com

В испанской провинции Альто-Ампурдана закончили впечатляющий дом. В нем архитекторы и дизайнеры объединили простоту и изысканность. Не забыли и о средиземноморский колорит и аниквариат.

К северу отсюда высятся Пиренеи, на восток расстилается Средиземное море. Именно через такое особое расположение возникла идея объединить в доме несколько различных стилей.

Об этом пишет Elle Decor.

Усадьба состоит из трех отдельных домиков и студии. Сооружения окружены садом с оливковыми деревьями, лавандой и другими местными растениями.

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Изюминкой дизайна является баланс между различными стилями, именно такое сочетание составляет дополненную картину. В интерьере преобладают фактурные материалы, сочетающиеся с цементными стенами.

Во дворе есть просторный бассейн, который прячут в тени густые растения.

Жилье на зависть всем может быть не большим или с золотыми колоннами. Примером этого является дом в бразильском селе Транкозо. Он выделяется на улице других белым колоритным фасадом среди красочных. Дизайн сделан одинаковый, что в ванной комнате, так и в гостиной. Там преобладает использование бетона, меди, древесины и керамики. Там простые материалы создают уютную атмосферу с сельскими нотами. Элегантный тон пронизывает весь проект.