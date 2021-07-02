 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 297
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 513
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 909
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 513
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 171
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 693
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1215
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1197
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2673
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
11
15
12
10
5
Как совместить шик и простоту в доме: яркие дизайнерские идеи
Как совместить шик и простоту в доме: яркие дизайнерские идеи
Хитрости спасают: семь способов зонирования тесной квартиры
Хитрости спасают: семь способов зонирования тесной квартиры
Гениальное просто: как переделать конюшню в стильный особняк
Гениальное просто: как переделать конюшню в стильный особняк
Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей
Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 486
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2439
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 279
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 02:28

Как совместить шик и простоту в доме: яркие дизайнерские идеи
11

  Комментировать

Дом мечты в Испании поражает дизайном с бассейном
Фото: elledecor.com
Дом мечты в Испании поражает дизайном с бассейном
Дом мечты в Испании поражает дизайном с бассейном
Дом мечты в Испании поражает дизайном с бассейном
Дом мечты в Испании поражает дизайном с бассейном

В испанской провинции Альто-Ампурдана закончили впечатляющий дом. В нем архитекторы и дизайнеры объединили простоту и изысканность. Не забыли и о средиземноморский колорит и аниквариат.

К северу отсюда высятся Пиренеи, на восток расстилается Средиземное море. Именно через такое особое расположение возникла идея объединить в доме несколько различных стилей.

Об этом пишет Elle Decor.

Усадьба состоит из трех отдельных домиков и студии. Сооружения окружены садом с оливковыми деревьями, лавандой и другими местными растениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гениальное просто: как переделать конюшню в стильный особняк

Изюминкой дизайна является баланс между различными стилями, именно такое сочетание составляет дополненную картину. В интерьере преобладают фактурные материалы, сочетающиеся с цементными стенами.

Во дворе есть просторный бассейн, который прячут в тени густые растения.

Жилье на зависть всем может быть не большим или с золотыми колоннами. Примером этого является дом в бразильском селе Транкозо. Он выделяется на улице других белым колоритным фасадом среди красочных.

Дизайн сделан одинаковый, что в ванной комнате, так и в гостиной. Там преобладает использование бетона, меди, древесины и керамики. Там простые материалы создают уютную атмосферу с сельскими нотами. Элегантный тон пронизывает весь проект.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как совместить шик и простоту в доме: яркие дизайнерские идеи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 6643
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6273
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 6012
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4527
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 3825
Дом
Хитрости спасают: семь способов зонирования тесной квартиры
Хитрости спасают: семь способов зонирования тесной квартиры
15
 Просмотров: 1512
Гениальное просто: как переделать конюшню в стильный особняк
Гениальное просто: как переделать конюшню в стильный особняк
12
 Просмотров: 270
Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей
Вышитый декор разбавляет скучный интерьер: 10 интересных идей
10
 Просмотров: 207
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера
5
 Просмотров: 342
Размер имеет значение: как обустроить ванную на четыре квадратных метра
Размер имеет значение: как обустроить ванную на четыре квадратных метра
15
 Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
3
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
Голосов: 305
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть