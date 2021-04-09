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пятница, 09 апреля 2021 11:05

Как сделать уютный домашний офис в карантин
14

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Рабочее место дома: яркие идей дизайна
Фото: zelenasadyba.com.ua
Рабочее место дома: яркие идей дизайна
Рабочее место дома: яркие идей дизайна
Рабочее место дома: яркие идей дизайна
Рабочее место дома: яркие идей дизайна

Во время карантина многие вынужден работать дома. Теоретически можно работать на диване или на кухне, однако это не подходит на длительную перспективу. Чтобы это было максимально удобно, стоит обустроить рабочий уголок.

Стол не должен быть слишком маленьким. У него повесить полки для хранения необходимых мелочей и доску для планирования.

Вместо стены, можно подумать о ширму или другую легкую перегородку. Это позволит визуально не переключаться на повседневную жизнь семьи и поможет сосредоточиться. Также рабочую зону можно зонировать другой краской или обоями. Для большего эффекта стол можно закрывать ширмой или иным способом.

Поставьте не одну растение, а окружите себя любимыми растениями. Положите декоративную подушку, уютную одеяло рядом, развесьте красивые постеры, картины. Все, что вдохновляет.

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Сделайте правило - убирать все лишнее по окончании рабочего дня. Это не значит, что стол должен быть полностью пустым, но "творческий беспорядок" лучше убрать.

Бывают удобные стулья и столы, но работать по ним все равно не хочется - многое зависит от правильной атмосферы. Дополните ее ароматом эфирных масел, которые помогают сосредоточиться. Включите нейтральную музыку.

В канадском стиле важные тишина, изысканность и пространство. Поэтому его придерживаются в частных домах, где много площади. Они имеют не только оригинальный уютный дизайн, но и особую технологию строительства.

В основе дизайне закладываются эко принципы, поэтому в интерьерах преобладает дерево. Это проявляется не только в отделочных материалах, но и в палитре оттенков.

zelenasadyba.com.ua
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