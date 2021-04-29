Как правильно подметать в Чистый четверг: домашние лайфхаки

Чистый четверг 2021: лайфхаки по уборке дома. Фото: nvuti-info.ru

В Чистый четверг принято убирать в доме. Только после этого можно начинать готовить блюда на Пасху.

Существует несколько простых правил, следуя которым, вы запустите энергию и не выметет из дома благополучие.

Как правильно подметать:

Заходя в комнату, начните мести от самой двери слева от себя, в направлении от стены к центру, постепенно продвигаясь вдоль стенки в правую часть комнаты.

Освободив по периметру углы и плинтусы от грязи, продолжайте уборку по направлению к двери через центр комнаты. Не стоит мести в обратном направлении. Наметенную кучку мусора соберите на совок, но не выметайте за порог. Так можно вымести из дома свое счастье и благополучие.

Нельзя подметать после захода солнца. Это может привести к частым ссорам и финансовым потерям.

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Лайфхаки

ЧИСТИТЬ ЖАЛЮЗИ

Смешать ½ равных пропорций воды и уксуса в ведре для уборки. Надеть на руку носок и смочить его в полученном растворе. После этого начать удаление пыли и грязи с пластинок.

СОДА ДЛЯ СТИРКИ

Добавить в стиральный порошок 100 г пищевой соды. И одежда после стирки останется белой.

ОЧИСТКА МИКРОВОЛНОВКИ

Смешать равное количество воды и уксуса в посуде для микроволновой печи. Прогревать сосуд с раствором 10 мин. Когда раствор остыл, протереть внутри микроволновой печи губкой или бумажным полотенцем. Также можно добавить в смесь лимон для свежего запаха.

ЦАРАПИНЫ НА ДЕРЕВЕ

Грецкий орех поможет скрыть недостатки в деревянной мебели. Потереть проблемное место, и мякоть ореха скроет все царапины и несовершенства.

ЧИСТИТЬ ВАННУ

Грейпфрут очистит ванну от известкового налета. Разрезать его пополам и присыпать солью половину. Через несколько минут протереть ванну.

ЧИСТИТЬ КОВЕР

Пятна с ковра можно вывести раствором воды и уксуса в соотношении 2: 1. Обработать пятна этим раствором. Положить на него мокрую ткань и отпарить утюгом 30 секунд.

После уборки можно и украшать дом. Нарядный венок на двери - праздничный символ тепла и единения. Поэтому он стал настолько трендовым последние несколько лет на Пасху. Классической цветовой гаммой являются белые и ярко-желтые весенние цветы. К ним можно добавить декоративные яйца, ветви деревьев, ленты, игрушки, пластмассовые цветы и различные предметы декора.