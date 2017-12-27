Как по-праздничному сервировать новогодний стол

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Новогодний стол нужно также украшать, как и комнаты. Он создает праздничную атмосферу. Символом 2018 является Желтая Собака. Именно уместно оформить стол в золотых и желтых оттенках. Или обратиться к классике и отдать предпочтение красному цвету, который создает особый уют.

При выборе скатерти стоит отталкиваться от формы и материала стола. На прямоугольном деревянном столе красиво выглядеть льняное дорожка, на круглом - с рисунками или вышивкой по краю.

Свечи придадут атмосфере праздника, особенно когда у подсвечника разложить веточки ели. Также можно елочными шарами наполнить вазы.

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Цветочные букеты, шишки и еловые ветки, которые можно использовать в качестве декора новогоднего стола, приятно удивят твоих гостей, а свежий аромат будет способствовать аппетита.

Пряничный домик может стать отличным центром композиции новогоднего стола. Дополнит декор мишура, снежинки или ожерелье.

Предлагаем самый, ставший классическим вариант сервировки. Берем несколько ветвей ели и связываем их внизу красной или золотистой атласной лентой. Сделайте стильный бант. Такие веточки можно разложить на столе вокруг главных блюд.