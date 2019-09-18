Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры

Фото: brightside.me

Многие мечтают о большом, просторном доме. Но комфортные условия вполне можно обеспечить себе и в скромных размеров жилье — достаточно подобрать правильную мебель и не бояться смелых решений.

Подборку идей, которые позволят максимально использовать жилое пространство, представило издание Bright Side.

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С помощью раскладной мебели и встроенных конструкций удалось превратить в комфортное жилье изначально не предназначенное для этого помещение площадью 17 кв метров. В нем поместили гостиную, ванную комнату, кухню и спальню.