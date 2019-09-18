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среда, 18 сентября 2019 23:28

Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
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Такие решения помогут оставить максимум свободного пространства, поместив все необходимое.
Фото: brightside.me
Такие решения помогут оставить максимум свободного пространства, поместив все необходимое.
Такие решения помогут оставить максимум свободного пространства, поместив все необходимое.
Такие решения помогут оставить максимум свободного пространства, поместив все необходимое.
Такие решения помогут оставить максимум свободного пространства, поместив все необходимое.

Многие мечтают о большом, просторном доме. Но комфортные условия вполне можно обеспечить себе и в скромных размеров жилье — достаточно подобрать правильную мебель и не бояться смелых решений.

Подборку идей, которые позволят максимально использовать жилое пространство, представило издание Bright Side.

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С помощью раскладной мебели и встроенных конструкций удалось превратить в комфортное жилье изначально не предназначенное для этого помещение площадью 17 кв метров. В нем поместили гостиную, ванную комнату, кухню и спальню.

brightside.me
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