Как осветлить темную комнату: советы дизайнера

Фото: instagram.com

Темная квартира - проблема многих владельцев. Существует несколько приемов, чтобы ее решить. Они не требуют больших затрат денег.

О них рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская в Инстаграм.

"Дефицит дневного света плохо влияет на настроение и самочувствие. И может вызвать апатию и депрессию. Я подготовила легкие советы, что можно с этим сделать с помощью дизайна интерьера", - отметила Пашковская.

Добавьте "солнца"

Сделать интерьер теплее и радостнее, помогут солнечные цвета: желтый, оранжевый, красный. Также подойдут приглушенные теплые оттенки: персиковый, пудровый, песочный, нежно-розовый.

Уберите все лишнее от окон

Не загромождайте окна - из них должна попадать максимум света. Если у вас тяжелые шторы - замените их на легкие.

Добавьте зеркал

Этот прием особенно популярен среди дизайнеров - повесьте зеркало на стену, противоположную окну. Это поможет увеличить количество света в комнате и визуально расширить помещение.

Используйте светлые оттенки

Темные цвета поглощают свет, а светлые - отражают. Чем ближе оттенок к белому - тем больше его отражательная способность.

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Продумайте искусственное освещение

В темных помещениях искусственному освещению стоит уделить особое внимание - одной люстры на потолке явно недостаточно. Чтобы атмосфера была уютной в любое время суток. Продумайте несколько сценариев освещения функциональных зон: бра возле дивана, у кресла - торшер, настольная лампа на рабочем месте.

В интерьере детской комнаты имеют хорошо сочетаться спальное место, игорная зона, учебное пространство и гардеробная. Все их нужно спланировать так, чтобы они были практичными и удобными. Также нужно учитывать и то, что ребенок быстро растет, поэтому постепенно придется вводить некоторые перепланировки. В этом помогут мебель-трансформер и другие полезные мелочи.