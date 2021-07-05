Как не прогореть на ремонте: схемы сочетания цветов в интерьере

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Важнейший вопрос при проектировании дизайна комнаты - сочетание цветов. Некоторые из них дополняют друг друга, а другие - не совместимы. Поэтому и некоторые просто завораживают с непонятной причине. У кого нет естественного вкуса сочетание цветов интерьера может подсмотреть в галерее.

Один-два цвета выбираются как основные, еще один-два как дополнительные - они должны быть заметными. Другие добавляются для разнообразия и акцентов в небольшом количестве.

Методы комбинации цветов:

Монохромность

Используются различные по глубине и насыщенности оттенки одного цвета. Например, для синего это может быть светло-голубой, бирюзовый и ультрамариновой.

Комплиментарное сочетание

Комплиментарными, или контрастными, есть цвета, которые расположены на противоположных сторонах цветового круга. Выглядит их сочетание энергично.

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Триада

Это сочетание 3 цветов, которые обеспечивают высокую контрастность при сохранении гармонии.

Тетрада

Это сочетание 4 цветов. Такая цветовая схема предусматривает, что один цвет - основной, два - второстепенные, а еще один выделяет акценты.

Черный, серый и белый цвет не представлен на круге, они являются универсальными, их можно использовать как основные (белый и серый) и как дополнительные.

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