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понедельник, 20 июля 2020 12:05

Как не ошибиться с выбором кондиционера
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Настенный кондиционер
Фото: teploformat.ua
Переносной кондиционер
Напольный кондиционер
Кассетный кондиционер

Перед выбором кондиционера определитесь, для чего он нужен. Только для охлаждения ли обогрева. Последние выручают в осенние дни, когда на улице холодно, а отопление еще не включили.

Так советует Константин Свирский, консультант столичного магазина бытовой техники.

Самая главная характеристика при выборе устройства - мощность. Рассчитывается в зависимости от объема комнаты, количества жителей и бытовой техники.

"Стандарт - на один" квадрат "площади нужно 100 ватт мощности прибора. То есть на комнату с высотой потолка до 3 метров и площадью 20 квадратных метров - 2-киловаттный кондиционер. Но если окна выходят на южную сторону, надо накинуть еще 30 процентов мощности. еще по 0,3 киловатта добавить на каждый электрический прибор, который есть в доме", - убеждает специалист.

Кассетный

Такой кондиционер монтируют в потолок по центру помещения, чтобы забирал горячий воздух.

Преимущества: Воздух равномерного охлаждается или нагревается по всем сторонам

Недостатки: Подходит для помещения с 3 м потолком, чтобы было куда спрятать внутренний блок устройства.

Напольный

Похож на настенный, но стоит снизу и оттуда пускает холодный воздух к потолку.

Преимущества: Быстро греет пол в холод и холодит в жару.

Недостатки: Медленно нормализует температуру по всей комнате

Настенный

Преимущества: Занимает мало места в комнате и поддерживает постоянную температуру без отключений.

Недостатки: Воздух идет не плавным потоком поэтому может навредить здоровью.

Переносной

Для его монтажа необходимо проложить гофротрубу через окно для выхода горячего воздуха наружу.

Преимущества: Не надо впаивать в стену. Работает от электросети и перемещается, как обогреватель.

Недостатки: Шум и скопления конденсат лужей на полу.

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Появление шума, потрескивание и использования электроэнергии являются причинами для очистки кондиционера.

Надо его крышку потянуть на себя и вверх. Вытянуть фильтры - сетчатые пластинки, которые нужно промыть в теплой воде высушить без фена, чтобы не деформировать их. Пропылесосить внутреннюю часть кондиционера и протереть мягкой тряпкой. Вставить на место фильтры и закрыть крышку.

После работы или отдыха на даче в жару хочется ополоснутися в душе. На свежем воздухе это особенно приятно.

Несмотря на простоту конструкции, ее можно сделать очень интересной. Для этого стоит приложить фантазию и выдумку.

Автор: Екатерина Романчук
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