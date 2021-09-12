Как не ошибиться с планированием прихожей: особенности дизайна

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Спонтанность и спешка не лучшие советчики при планировании прихожей. Следует обязательно учитывать площадь помещения, а не только отталкиваться от собственных предпочтений.

Именно эта комната формирует первое впечатление о своих хозяев и задает тон общему стилю жилья. Визуально расширить пространство поможет зеркало.

Оформление небольшой по площади прихожей основывается на экономии каждого сантиметра, поэтому в данном примере необходимо соблюдать определенные правила. В первую очередь, это минимальное количество мебели, которая может быть заменена вместительным и функциональным шкафом-купе или открытыми полками.

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Если вам по вкусу яркие и насыщенные цвета, то в этой комнате следует использовать их в качестве небольших акцентов. Основная цветовая гамма должна оставаться мягкой и приглушенной.

Также не стоит упускать из виду потребности каждого члена семьи и общую стилистику интерьера прилегающих комнат. Классическая прихожая будет нелепо смотреться на фоне комнат в стиле хай-тек или модерн.

Устройство просторной прихожей очень часто соблазняет хозяев на приобретение большого количества мебели, которую в обязательном порядке нужно расставить по всему периметру. Однако дизайнеры не рекомендуют поддаваться такому порыву и спешить заставлять тумбами или шкафами каждый сантиметр

Наиболее правильным и рациональным решением в этом случае будет покупка нескольких вместительных шкафов и разделение помещения на функциональные области, а именно входную зону, место для хранения вещей, обуви и саму прихожая, через которую можно пройти в одну из близлежащих комнат. Осуществляется подобное дизайнерское решение с помощью подвесного потолка с точечным освещением, комбинирование материалов для отделки полов, установка перегородок или полок из гипсокартона.

Несмотря на то, что узкая прихожая очень часто остается без должного внимания, дизайнеры предлагают достаточно интересно и с пользой использовать такое помещение. Зонирование в узкой прихожей обеспечивается путем установки потолков разного уровня, использование различных материалов для отделки поверхностей, а также с помощью сочетания нескольких стилевых решений.

Люди привыкли списывать малые балконы из категории полезных помещений. Проще вынести сюда из квартиры ящики с овощами, велосипед, детские санки и все, что мешает, закрыть двери и забыть за это. На самом деле, даже на тесной балконе можно сделать комфортного места для уединения. Даже на нескольких квадратных метрах можно создать маленький уютный уголок, где можно отдохнуть от повседневных забот.