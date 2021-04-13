Как не ошибиться с дизайном: определили самый модный цвет для кухни

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Светлые кухни очень популярны, потому что выглядят просторными и снимают нервное напряжение. Но белый цвет в качестве основного фона формирует впечатление стерильности. Дизайнеры советуют использовать в качестве альтернативного варианта цвета из палитры слоновая кость или айвори, которые представляют собой хорошее сочетание белого с желтым, розовым, бежевым, персиковым.

Подобное цветовое решение создает очень уютную и комфортную атмосферу, прекрасно комбинируется с другими оттенками и считается универсальным по отношению к интерьерных стилей. И, самое интересное - кухня цвета слоновой кости всегда актуальна. Поэтому скоро такое оформление интерьера выйдет из моды.

Светлые оттенки гарнитура прекрасно сочетаться не только с классическими, но и с современными стилями дизайна. При этом следует отдать предпочтение изделиям из качественных материалов, которые устойчивы к перепадам температур и влаги.

Расположение мебели Г-образно, вдоль двух стен идеально подходит для обустройства помещений в форме квадрата. Подобные виды гарнитуров отличаются вместимостью и функциональностью, выглядят одновременно стильно и привлекательно.

Такое предложение актуально для вытянутых кухонь с небольшой квадратурой. Такая мебель хоть и не может похвастаться большой вместимостью шкафов, но занимает мало места и выглядит очень аккуратно.

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Для отделки стен настолько спокойного и уютного дизайна специалисты предлагают использовать самые разнообразные материалы, начиная от краски, заканчивая обоями и декоративной штукатуркой, выдержанных в пастельных тонах. Любой из предложенных вариантов наполнит помещение кухни уютом и нежностью.

Новинки в интерьере касаются не только оформления стен или пола, но и освещения. Базовые черный, белый и серый цвета в дизайне осветительных приборов является беспроигрышным вариантом. Здесь следует обратить внимание на наличие оконных проемов и расположения самого помещения. Комнаты, которые выходят на северную сторону, как правило, нуждаются в дополнительных источниках света не только в вечернее или ночное время.