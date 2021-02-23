Как не ошибиться с дизайном балкона: современные виды штор

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Балкон удобнее использовать для отдыха, а не хранения вещей. Там понадобятся шторы, чтобы частично скрыться от солнца и добавить приватности.

Еще они помогают завершить задуманный образ и создать уютную атмосферу.

Тюлевые занавески является наиболее простым и распространенным вариантом. Римские шторы в поднятом состоянии состоят в красивые горизонтальные складки, а в опущенном плотно прилегают к окну и занимают мало места.

Не менее оригинальным решением можно назвать вертикальные или горизонтальные жалюзи, которые могут быть выполнены из пластика, бамбука, деревянных панелей или ткани. Такие конструкции не развиваются на ветру, устойчивы к ультрафиолету и загрязнений.

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Бамбуковые занавески является целостным полотном с тонких стеблей, переплетенных между собой с помощью натуральных нитей. Они легкие и из пористого материала для легкого пропускания воздуха. Изготавливаются бамбуковые шторы в светлых и темных древесных оттенках.

Австрийские, французские или английские шторы объединяются между собой какой-то помпезностью, что, к сожалению, не подходит для балкона или лоджии с небольшой площадью.

Нитяные виды штор - тонкий дымку на карнизе, что имеет кронштейн. Такие шторы имеют отличную воздухопроницаемостью и в то же время прекрасно сдерживают солнечные лучи.

Для комфорта важно ответственно относится к внутреннему наполнению и обустройства комнаты. Некоторые люди прибегают к помощи профессиональных дизайнеров, а некоторые берут на себя ответственность. Достаточно востребованным этого года года является стиль модерн. Он начал зарождаться еще в конце XIX века.