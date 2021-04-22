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пятница, 23 апреля 2021 11:12

Как не быть обманутым при покупке кухонной мебели
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Фото: instagram.com

Кухня - как авто, при одинаковом экстерьере начинка может быть разной. При заказе утверждается ее комплектация, непосредственно влияет на функциональные возможности, гарантийный срок и стоимость. По незнанию деталей, заказчик может быть обманутым. Чтобы этого не произошло, надо знать, что проверять на установке.

Об этом пишет дизайнер Михаил Курносов в Инстаграм mihail_kurnosov

5 пунктов на проверку при заказе кухонной мебели:

1. Фурнитура, петли

Пример: глубина выдвижных модулей в комплектации 500 мм, по факту - 350 мм. Вывод: подрядчик сэкономил на фурнитуре и материалах. Это легко проверить рулеткой.

Внимательно с петлями и направляющими, чтобы не наткнуться на неизвестную фирму вместо оплаченного blum или hettich. Нужно, чтобы производитель был указан в спецификации. Во время установки проверьте штампы в труднодоступных местах.

2. Текстуры, фактура

Пример: в салоне выбрали крутую текстуру дерева конкретного европейского бренда, а на объект приехал дешевый аналог. Нужно сравнить образец с готовым продуктом, приложив исходный образец.

Часто такое случается с материалом FENIX NTM. Считали Фениксом, а возродился, например, Supramat AGT (AGT - неплохой, но дешевле материал). Такой трюк легче сделать на черных и серых образцах.

3. Основа фасада и толщина

Пример: заказывали фасад плит, а на объект приехал ДСП. Как проверить: МДФ и ДСП отличаются по весу на 20 - 30% плюс кромка. Толщину проверяем рулеткой. Подобное случается редко, но перестраховаться стоит.

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4. Цена

Когда подрядчик говорит об увеличении модуля, например, с 500 мм на 520 мм с доплатой в 30-40% - это обман. Мебель из массива - исключение.

5. техника

Не хотите переплачивать за наценку - не ленитесь, мониторте рынок и берите у тех, кто специализируется на этом.

Стеклянная мебель является универсальным решением для различных стилей. Они разбавляют прохладой слишком уютные интерьеры, и наоборот обрамляют яркие. Они добавляют элегантности, легкости и пространства комнате.

Этот материал хорошо сочетается с большинством других, позволяет создавать нестандартные дизайнерские акценты.

Автор: Екатерина Романчук
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