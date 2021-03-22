Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров

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Карантин изменил человеческие ценности. От этого изменились и дома. После коронавируса люди начнут больше ценить отдельные дома, а не квартиры, а также заботиться об автономности и диджитализацию жилья.

Об этом предупреждает дизайнер Сергей Махно.

1. Цифровая инфраструктура.

Это новый подход к строительству: жилью нужны smart-системы управления и автономность. Если есть возможность обеспечить себя энергией, водоснабжением и т.п. - это будет преимуществом.

2. Дома, а не квартиры

После коронавируса люди имеют еще больше понять ценность индивидуальных домов в противовес квартирам. Конечно, у нас уже был тренд на таунхаусы, но обычно они имеют плохой вид. Застройщики думают о деньгах, а не о людях. Сейчас в разработке миникотеджни города, которые мы проектирует с новым видением. Это минимисто, некое экопоселения.

Это доступный вариант не только для мультимиллионеров. Не обязательно строить поместье, это может быть дом на 100 м², где будет общая зал, спальня, две детские, кухня и терраса. У нас есть проекты, в которых это все располагается на шести сотках, даже на четверых. Просто надо принять решение - жить в городе, а за его пределами.

3. Выделенные рабочие зоны

Во всех возможных видах жилья возрастет важность отдельных рабочих пространств. Если раньше кабинет был проявлением роскоши, то сейчас это неотъемлемая часть. Это может быть и не отдельная комната, а рабочая зона в спальне. Но это должно быть полноценное рабочее место, где действительно удобно работать. Например, недавно у нас был объект, где мы по запросу выделяли рабочее место.

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4. Руфтопы

Пандемия нас поставила в условия, когда можно быть на улице, но нельзя быть в социуме. Поэтому крыша жилого дома, например, можно будет разделить на несколько зон для отдельных семей, чтобы они имели возможность отдыхать на открытом воздухе. В США эта история уже развита, там есть много садов и учреждений на руфтопы.

5. Автоматизация

Влияние коронавируса наложится на глобальный тренд с автоматизацией. Если можно будет избежать определенных вещей, мы будем это делать - от очередей к замене официантов и голограммы или роботов. Например, во время карантина мы привыкли к отсутствию физического меню в ресторанах: пришел на летнюю площадку, пересмотрел меню в интернете, заказал блюдо.

Дом или квартира становятся энергоэффективными благодаря новой краске. Она действует, как кондиционер. Зимой греет, а летом охлаждает дом. Это экономит деньги в обоих случаях. В краске есть гранулы для блокировки выхода тепла через стены. Воздух в комнате быстрее нагревается, а для поддержания температуры расходуется меньше энергии. Краска не выпускает прохладу на улицу и отражает солнечные лучи.