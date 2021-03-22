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понедельник, 22 марта 2021 13:37

Как коронавирус изменил интерьеры квартир: советы дизайнеров
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Карантин изменил интерьер домов по словам Сергея Махно
Фото: instagram.com
Карантин изменил интерьер домов по словам Сергея Махно
Карантин изменил интерьер домов по словам Сергея Махно
Карантин изменил интерьер домов по словам Сергея Махно
Карантин изменил интерьер домов по словам Сергея Махно

Карантин изменил человеческие ценности. От этого изменились и дома. После коронавируса люди начнут больше ценить отдельные дома, а не квартиры, а также заботиться об автономности и диджитализацию жилья.

Об этом предупреждает дизайнер Сергей Махно.

1. Цифровая инфраструктура.

Это новый подход к строительству: жилью нужны smart-системы управления и автономность. Если есть возможность обеспечить себя энергией, водоснабжением и т.п. - это будет преимуществом.

2. Дома, а не квартиры

После коронавируса люди имеют еще больше понять ценность индивидуальных домов в противовес квартирам. Конечно, у нас уже был тренд на таунхаусы, но обычно они имеют плохой вид. Застройщики думают о деньгах, а не о людях. Сейчас в разработке миникотеджни города, которые мы проектирует с новым видением. Это минимисто, некое экопоселения.

Это доступный вариант не только для мультимиллионеров. Не обязательно строить поместье, это может быть дом на 100 м², где будет общая зал, спальня, две детские, кухня и терраса. У нас есть проекты, в которых это все располагается на шести сотках, даже на четверых. Просто надо принять решение - жить в городе, а за его пределами.

3. Выделенные рабочие зоны

Во всех возможных видах жилья возрастет важность отдельных рабочих пространств. Если раньше кабинет был проявлением роскоши, то сейчас это неотъемлемая часть. Это может быть и не отдельная комната, а рабочая зона в спальне. Но это должно быть полноценное рабочее место, где действительно удобно работать. Например, недавно у нас был объект, где мы по запросу выделяли рабочее место.

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4. Руфтопы

Пандемия нас поставила в условия, когда можно быть на улице, но нельзя быть в социуме. Поэтому крыша жилого дома, например, можно будет разделить на несколько зон для отдельных семей, чтобы они имели возможность отдыхать на открытом воздухе. В США эта история уже развита, там есть много садов и учреждений на руфтопы.

5. Автоматизация

Влияние коронавируса наложится на глобальный тренд с автоматизацией. Если можно будет избежать определенных вещей, мы будем это делать - от очередей к замене официантов и голограммы или роботов. Например, во время карантина мы привыкли к отсутствию физического меню в ресторанах: пришел на летнюю площадку, пересмотрел меню в интернете, заказал блюдо.

Дом или квартира становятся энергоэффективными благодаря новой краске. Она действует, как кондиционер. Зимой греет, а летом охлаждает дом. Это экономит деньги в обоих случаях.

В краске есть гранулы для блокировки выхода тепла через стены. Воздух в комнате быстрее нагревается, а для поддержания температуры расходуется меньше энергии. Краска не выпускает прохладу на улицу и отражает солнечные лучи.

the-village.com.ua
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