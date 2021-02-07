Как гармонично обставить квартиру: правила фэн шуй

Дом должен стать местом черпания сил и энергии. Поэтому так важно, чтобы каждый элемент был уместным и гармоничным. Фен шуй - китайская практика, которая помогает гармонизировать пространство.

Автор: noviydom.com.ua Интерьер 2021: назвали основные правила фен шуй

Если ей следовать, больше не захочется дома что-то изменить. Например, переставить мебель, поменять предметы местами, перекрасить стены или потолок.

Север считается так называемой "зоной карьеры", а юг - зоной славы и самовыражения. Именно поэтому здесь лучше всего расположить рабочий кабинет.

Запад в Китае - сектор творческой самореализации. Здесь можно расположить детскую комнату или мастерской.

Согласно фэн-шуй восток - зона семейного благополучия, физического и психологического здоровья. Здесь лучше располагать комнаты, где чаще всего собирается вся семья (гостиные, кухни).

Юго-запад - сектор, который отвечает за сохранение любви и страсти. Соответственно, именно в этой зоне должна находится спальня.

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Спальня

Эта комната должна находится как можно дальше от кухни, туалета и входной двери. Кроме того, спальня не может быть проходит комнатой дома. Не рекомендуется обустраивать зону для сна под потолком с балками или наклонами.

Изголовье кровати лучше расположить у стены и в головах не должно быть батарей или обогревателей. Нежелательно спать таким образом, чтобы ноги указывали на дверь спальни.

Проход к кровати должен быть оснащен с обеих сторон. Поэтому не следует приставлять ее к стене. Не стоит устанавливать зеркало прямо напротив кровати.

Гостиная

Большое количество хаотично расставленных предметов интерьера и острых углов привлечет меньше положительной энергии. Чтобы скрыть лишние углы в комнате, можно расставить у них живые растения.

Подавляющим энергией в гостиной должна выступать "ян" - энергия, отвечает за силу и активность. Для ее появления необходимо обеспечить комнату большим количеством естественного света. В ней должны быть светлые стены и большие окна. Для большего освещения можно добавить одно большое зеркало. Оно не должно отражать вход в комнату.

Кухня

Не рекомендуется обустраивать кухонное пространство у входной двери. Или использовать на кухне яркие так называемые "огненные" цвета. К ним относятся все оттенки красного, розового желтого и оранжевого. Такие окраски способны вызвать ссоры и разногласия между членами семьи. Именно поэтому лучше всего выполнять оформления кухни в более светлых и даже холодных оттенках. Лучше с этой целью справятся голубой, белый или бледно-мятный цвета.

Для гардеробной в квартире не нужно много места. Ее можно разместить на минимальной площади 1,5 кв. м. Для этого может подойти кладовая, часть спальни или другой комнаты, "тупик" в квартире или ниша в планировании.