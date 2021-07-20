Как добавить уюта съемной квартире без ремонта

Фото: idei-dekoru.com

Уюта арендованной квартире можно добавить и без ремонта. В то нужно заручиться согласием собственников. Кто не позволит даже диван переставить, а кто-то будет рад обновлению обоев.

1. Замена текстиля - самый простой способ обновить интерьер, сделать квартиру современной или расставить яркие акценты. Шторы, диван, кровать-первых, на что падает взгляд гостя. Выбирайте плотные, качественные ткани, матовые без блеска текстуры - они выглядят дороже.

Отдайте предпочтение крупному геометрического рисунка - он выглядит благороднее и сдержанно, чем мелкий цветочный орнамент. Лучше выбирать "сложные" цвета: мох, камень, ночное небо. Яркие кислотные цвета хорошо сочетаются только с технологическими интерьерами, а это явно не наш случай.

2. Перетяжка кресел или дивана дорого обходится, поэтому можно одеть новый чехол в магазине.

3. Зеркала - отличный способ добавить пространства света и воздуха. Его не обязательно вешать там, где вы будете в него смотреться. Добавить зеркало напротив окна, и комната станет больше и светлее.

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4. Открытые полки выглядят отлично, только пока они не загромождены вещами. Использовать пространство с пользой: составьте зимние одеяла и постельное белье в большой короб и спрятать его под кровать: есть конструкции на колесиках; более дешевые текстильные короба.

5. Использовать контейнеры для детских игрушек, для хобби, для столовых приборов и посуды. Заменить разномастные контейнеры банками одинаковой формы и цвета и пересыпать в них большие, макароны, сахар после покупки.

Фотообои сейчас очень популярны из-за умение быстрого преобразования пространства гостиной. Особенно реалистично выглядят 3D полотна, которые отличаются габаритами. Это очень удобно для обустройства комнаты с нестандартными размерами стен и высотой потолка. В списке главных трендов 2021 года полотна с объемными геометрическими фигурами, полоской и клеткой, а также всевозможные растительные орнаменты и микросъёмки с цветами.