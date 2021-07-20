 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 216
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 360
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1035
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 846
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 477
Фото
Все фото
8
14
14
14
12
Как добавить уюта съемной квартире без ремонта
Как добавить уюта съемной квартире без ремонта
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 612
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 378
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 459
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 02:28

Как добавить уюта съемной квартире без ремонта
8

  Комментировать

Ремонт в съемной квартире начинают по обновлению текстиля
Фото: idei-dekoru.com
Ремонт в съемной квартире начинают по обновлению текстиля
Ремонт в съемной квартире начинают по обновлению текстиля
Ремонт в съемной квартире начинают по обновлению текстиля
Ремонт в съемной квартире начинают по обновлению текстиля

Уюта арендованной квартире можно добавить и без ремонта. В то нужно заручиться согласием собственников. Кто не позволит даже диван переставить, а кто-то будет рад обновлению обоев.

1. Замена текстиля - самый простой способ обновить интерьер, сделать квартиру современной или расставить яркие акценты. Шторы, диван, кровать-первых, на что падает взгляд гостя. Выбирайте плотные, качественные ткани, матовые без блеска текстуры - они выглядят дороже.

Отдайте предпочтение крупному геометрического рисунка - он выглядит благороднее и сдержанно, чем мелкий цветочный орнамент. Лучше выбирать "сложные" цвета: мох, камень, ночное небо. Яркие кислотные цвета хорошо сочетаются только с технологическими интерьерами, а это явно не наш случай.

2. Перетяжка кресел или дивана дорого обходится, поэтому можно одеть новый чехол в магазине.

3. Зеркала - отличный способ добавить пространства света и воздуха. Его не обязательно вешать там, где вы будете в него смотреться. Добавить зеркало напротив окна, и комната станет больше и светлее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнеры показали впечатляющий интерьер квартиры, который захочет каждый

4. Открытые полки выглядят отлично, только пока они не загромождены вещами. Использовать пространство с пользой: составьте зимние одеяла и постельное белье в большой короб и спрятать его под кровать: есть конструкции на колесиках; более дешевые текстильные короба.

5. Использовать контейнеры для детских игрушек, для хобби, для столовых приборов и посуды. Заменить разномастные контейнеры банками одинаковой формы и цвета и пересыпать в них большие, макароны, сахар после покупки.

Фотообои сейчас очень популярны из-за умение быстрого преобразования пространства гостиной. Особенно реалистично выглядят 3D полотна, которые отличаются габаритами. Это очень удобно для обустройства комнаты с нестандартными размерами стен и высотой потолка.

В списке главных трендов 2021 года полотна с объемными геометрическими фигурами, полоской и клеткой, а также всевозможные растительные орнаменты и микросъёмки с цветами.

goodhouse.ru
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как добавить уюта съемной квартире без ремонта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 24363
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 6 Просмотров: 17325
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13842
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10296
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 5616
Дом
Выбрать и заказать искусственные цветы для декорирования онлайн
Выбрать и заказать искусственные цветы для декорирования онлайн Просмотров: 18
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
Дизайнеры показали главные тренды обоев для гостиной
14
 Просмотров: 441
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
 Просмотров: 216
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
14
 Просмотров: 1548
Металлопластиковые окна и двери: как правильно ухаживать и использовать
Металлопластиковые окна и двери: как правильно ухаживать и использовать Просмотров: 18
Больше всего комментируют
6
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
"Агент влияния РПЦ в Украине". Новинского записали в базу "Миротворца"
Голосов: 985
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть