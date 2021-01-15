Изысканность или практичность: к кому обратиться, если разбился стеклянный душ

Сегодня среди украинцев и вообще в мире душевые кабины становятся значительно популярнее, чем ванны. Они удобны, позволяют при необходимости быстро принять душ и не ждать пока наберется достаточное количество воды. Кроме того, они идеально подходят для маленьких ванных комнат, ведь экономят пространство.
Дизайнов душевых кабин множество. Однако все обычно изготавливают из подобных материалов. Поддон с акрила, стали или керамики, а дверцы из стекла или пластика. Пластик дешевый, но быстро выходит из строя и неэстетичный внешне. Более стильными и лучшими считают стеклянные, так как имеют много преимуществ:
- такие кабины имеют изысканный вид и являются универсальными, ведь никогда не выйдут из моды);
- стеклянная защита не впитывает влагу, не деформируется под действием температур и простая в уходе: стекло можно легко вытереть специальными моющими средствами или чистой водой);
- стеклянная поверхность не тускнеет, хорошо отражает свет и делает помещение визуально больше).
Несмотря на преимущества, есть один большой минус. Хотя кабины изготавливают из прочного стекла, они все равно могут повредиться или разбиться. В основном это происходит по двум причинам. Первая - неправильная установка кабины или самой двери. Вторая - наша небрежность. По статистике в семье из 4 человек дверь душа открывается в среднем 8 раз в день. Неудивительно, что один из них может быть последним. Но и это не является большой проблемой. Если стекло в душевой кабине разбилось, не обязательно собирать кучу денег на новую, достаточно просто заменить дверцы.
Обратиться за помощью можно к специалистам Glassbox. Они специализируются на изготовление стекла для различных нужд. Работают под заказ, поэтому обязательно учтут все ваши пожелания и не придется подстраиваться под то, что уже есть в магазинах.
"У нас можно заказать плоское или гнутое стекло для душевых кабин, стекло для межкомнатных дверей, офисных перегородок и даже для ограждений или козырьков. При этом клиент может выбрать различный дизайн, например, украсить матовым рисунком, фотопечатью или просто покрасить как для столешниц или духовки", - указывают специалисты компании.
При этом стекло от Glassbox закаленное, поэтому выдерживает значительные нагрузки. И, что очень важно - безопасное, при разбивке не разлетается на мелкие куски. Это дает возможность использовать его в любых жилых или офисных помещениях. На изготовление заказа специалисты потратят от 14 дней. Имеют доставку по адресу.
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