Изысканность или практичность: к кому обратиться, если разбился стеклянный душ

Сегодня среди украинцев и вообще в мире душевые кабины становятся значительно популярнее, чем ванны. Они удобны, позволяют при необходимости быстро принять душ и не ждать пока наберется достаточное количество воды. Кроме того, они идеально подходят для маленьких ванных комнат, ведь экономят пространство.

Дизайнов душевых кабин множество. Однако все обычно изготавливают из подобных материалов. Поддон с акрила, стали или керамики, а дверцы из стекла или пластика. Пластик дешевый, но быстро выходит из строя и неэстетичный внешне. Более стильными и лучшими считают стеклянные, так как имеют много преимуществ:

- такие кабины имеют изысканный вид и являются универсальными, ведь никогда не выйдут из моды);

- стеклянная защита не впитывает влагу, не деформируется под действием температур и простая в уходе: стекло можно легко вытереть специальными моющими средствами или чистой водой);

- стеклянная поверхность не тускнеет, хорошо отражает свет и делает помещение визуально больше).

Стекло от Glassbox закаленное, поэтому выдерживает значительные нагрузки

Несмотря на преимущества, есть один большой минус. Хотя кабины изготавливают из прочного стекла, они все равно могут повредиться или разбиться. В основном это происходит по двум причинам. Первая - неправильная установка кабины или самой двери. Вторая - наша небрежность. По статистике в семье из 4 человек дверь душа открывается в среднем 8 раз в день. Неудивительно, что один из них может быть последним. Но и это не является большой проблемой. Если стекло в душевой кабине разбилось, не обязательно собирать кучу денег на новую, достаточно просто заменить дверцы.

Обратиться за помощью можно к специалистам Glassbox. Они специализируются на изготовление стекла для различных нужд. Работают под заказ, поэтому обязательно учтут все ваши пожелания и не придется подстраиваться под то, что уже есть в магазинах.

"У нас можно заказать плоское или гнутое стекло для душевых кабин, стекло для межкомнатных дверей, офисных перегородок и даже для ограждений или козырьков. При этом клиент может выбрать различный дизайн, например, украсить матовым рисунком, фотопечатью или просто покрасить как для столешниц или духовки", - указывают специалисты компании.

Стекло от Glassbox закаленное, поэтому выдерживает значительные нагрузки

При этом стекло от Glassbox закаленное, поэтому выдерживает значительные нагрузки. И, что очень важно - безопасное, при разбивке не разлетается на мелкие куски. Это дает возможность использовать его в любых жилых или офисных помещениях. На изготовление заказа специалисты потратят от 14 дней. Имеют доставку по адресу.