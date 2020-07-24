Изысканно и со вкусом: показали дизайн кухни в стиле ампир

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Для роскошного вида кухни ее оформляют в стиле ампир. Он напоминает обустройства императорских покоев.

Дизайн характеризуется роскошью, которая проявляется повсюду. В прошлом стены были украшены богатой парчой, которые можно сегодня заменить недорогими материалами. Это обои и различные краски. Однако для окон не было никакой замены, и шторы по-прежнему создают дорогие ткани, укладывая их так, чтобы рисунок подчеркивал помпезность.

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Если площадь позволяет, можно разделить комнату по зонам. Небольшая кухня не должна быть перегружена декором.

Правильно подобранная мебель сразу задаст тон всему интерьеру. Он может быть симметричным или нет, но обязательно массивным, мягким и удобным.

Какого бы размера ни была кухня, она должна быть функциональной. При оформлении маленькой кухни лучше всего подойдет белый, пастельный или бежевый оттенок. Все поверхности должны быть гладкими, яркими и блестящими. Это касается как стен, так и кухонных шкафов, и столешниц. Свет будет отражаться от блестящих фасадов шкафов, делая кухню просторной. Также стоит отказаться от традиционного стола. Идеальным решением может быть раскладная столешница, которую можно развернуть и свернуть в любой момент, и даже подоконник.