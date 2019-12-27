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пятница, 27 декабря 2019 12:29

Изысканная простота: 5 обязательных деталей французского интерьера
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Французский стиль делает квартиру светлой
Фото: srbu.ru
Французский стиль делает квартиру светлой
Французский стиль делает квартиру светлой
Французский стиль делает квартиру светлой
Французский стиль делает квартиру светлой

Интерьер во французском стиле выглядит изысканно и оригинально. Его смело можно назвать неповторимым.

Обычно, французские квартиры пространстве с минимумом проходных комнат. Имеют окна от пола и комнаты с высокими потолками.

Несмотря на сильное различие способов обработки поверхностей, разнообразие мебели их объединяет чувство особого вкуса, удобство и роскошная простота. Французский стиль имеет множество нюансов и оттенков. Один из которых - это прованский стиль. Но он больше подходит для оформления загородных домов. Мы же рассмотрим городской вариант - французский стиль в интерьере квартиры.

1. Дизайнеры советуют смело смешивать старое и новое, играть на контрасте. Кстати с интересной историей - это именно то, что нужно. Они задают определенное настроение и тон, помогают создать дизайн интерьера во французском стиле. Если в квартире нет старых предметов мебели, то не обязательно покупать их в антикварном магазине за баснословные деньги. Французы на блошином рынке покупают все необходимое для нужной обстановки.

2. Французы говорят: "Оставьте стены в покое, пусть они будут белыми". В этом суть цветовой политики, которую диктует дизайн интерьера во французском стиле. Белый - основополагающий цвет интерьера. Белым могут быть стены, потолки, полы, мебель, декор.

3. Паркетный пол - это основа французского интерьера. Если паркет отсутствует, то заключают новую паркетную доску или ламинат. В кухне и ванной комнате используют красивую плитку - мозаику.

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4. Французы предпочитают формальную роскошь богатых тканей, таких как бархат и парча. Попробуйте такую ​​текстурную обивку на диване и стульях в гостиной или выберите синий бархат для дополнительного ощущение роскоши.

5. Многослойность отделок и предметов

Причина, по которой мы зациклены на французских квартирах, возможно, заключается в богатой, текстурированной, слоистой обработке. Мы активными сторонниками многослойных образных интерьеров, поэтому последний совет по французскому стайлинга - собирайте уникальные раритеты, чтобы заполнить полки, консоли, журнальные столики или другие домашние виньетки.

Старому бабушкиному чемодану можно дать вторую жизнь, приделав ее в гостиной вместо журнального столика. В качестве предмета мебели будет выглядеть она привлекательно и неординарно, придаст интерьеру винтажного шарма и послужит интересной фокусной точкой.

Столько-чемодан привлекать взгляд независимо от того, в каком месте будет стоять. Гармонично впишется в гостиную с любым интерьером.

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