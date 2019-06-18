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вторник, 18 июня 2019 23:28

Известная певица сделала суперскидку на свое уединенное имение
29

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Нынешняя стоимость дома составляет млн.
Фото: latimes.com
Нынешняя стоимость дома составляет млн.
Нынешняя стоимость дома составляет млн.
Нынешняя стоимость дома составляет млн.
Нынешняя стоимость дома составляет млн.

Обладательница премии Грэмми Гвен Стефани снизила цену на свой особняк в Беверли-Хиллз на $10 млн. Первый раз звезда выставила свою собственность на продажу 2 года назад. На то время выручить ожидала $35 млн. Однако покупателя так и не нашлось. Чтобы наконец продать имение, Стефани уменьшила цену до 25 миллионов.

На территории собственности певицы есть главный дом на 7 спален и 10 ванных, отдельные гостевые апартаменты, теннисный корт, патио с барной стойкой и уличным камином и безбортний бассейн с оборудованной рядом лаундж-зоной. Все это окружено газонами и защищено от посторонних глаз ограждением. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Общая площадь жилого пространства имения охватывает почти 1400 квадратных метров. Помимо стандартных удобств, там есть домашний кинозал и полностью укомплектованная тренажерная.

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Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой. Главным украшением его являются мраморные колонны и полы, кессонные потолки с золотой отделкой, аккуратная драпировка, лепнина и хрустальные люстры. Имеется в доме винный подвал, 20-местный кинозал, тренажерка, SPA-салон, спортивный бар, сауна, сад на крыше. Внешне пристроена веранда с выходом к 40-метровому безбортному бассейну и лаундж-зоне.

latimes.com
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