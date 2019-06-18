Известная певица сделала суперскидку на свое уединенное имение

Фото: latimes.com

Обладательница премии Грэмми Гвен Стефани снизила цену на свой особняк в Беверли-Хиллз на $10 млн. Первый раз звезда выставила свою собственность на продажу 2 года назад. На то время выручить ожидала $35 млн. Однако покупателя так и не нашлось. Чтобы наконец продать имение, Стефани уменьшила цену до 25 миллионов.

На территории собственности певицы есть главный дом на 7 спален и 10 ванных, отдельные гостевые апартаменты, теннисный корт, патио с барной стойкой и уличным камином и безбортний бассейн с оборудованной рядом лаундж-зоной. Все это окружено газонами и защищено от посторонних глаз ограждением. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Общая площадь жилого пространства имения охватывает почти 1400 квадратных метров. Помимо стандартных удобств, там есть домашний кинозал и полностью укомплектованная тренажерная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали потрясающий особняк, который тайно арендовала Рианна

Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой. Главным украшением его являются мраморные колонны и полы, кессонные потолки с золотой отделкой, аккуратная драпировка, лепнина и хрустальные люстры. Имеется в доме винный подвал, 20-местный кинозал, тренажерка, SPA-салон, спортивный бар, сауна, сад на крыше. Внешне пристроена веранда с выходом к 40-метровому безбортному бассейну и лаундж-зоне.