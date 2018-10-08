Из школьного автобуса сделали уютное семейное жилье

Фото: beautifullife.info

Семья Маес переделала школьный автобус в стильное шестиместное жилье. В нем есть спальня для родителей, отдельная кровать для каждого из 4-х детей, рабочая зона для папы и смежная с гостиной кухня. Все это поместилось на 23 квадратных метрах.

Несмотря на компактность, автобус оказался вместительным и удобным. Пространство удалось сэкономить благодаря мебели-трансформерам: кровати со встроенными в основу полочками, раскладным диванам со столиками. В автобусе нашлось место всем необходимым для комфортной жизни устройствам и личным вещам семьи. Интерьер этого дома на колесах является индивидуальным, пишет дизайнерский ресурс beautifullife.info.

Для семьи Маес ее автобус является постоянным местом жительства. Ранее они владели роскошным домом площадью 465 квадратных метров, но решили его продать вместе с большинством своего имущества. Теперь семья имеет возможность путешествовать по стране, не покидая дома.

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Ранее показали, как кардинально увеличить пространство. Сделать это можно устроив в комнате второй уровень. Такое решение не только решит проблему с планированием, но и придаст помещению креативного вида. В комнате со вторым уровнем будет больше света и уюта.