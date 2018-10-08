 
Ексклюзивы
1/5
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 270
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6606
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3186
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5391
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1458
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1566
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1359
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Фото
Все фото
25
9
5
15
12
Звезда скандального фильма продает свой стильный дом со стеклянными стенами
Звезда скандального фильма продает свой стильный дом со стеклянными стенами
Из школьного автобуса сделали уютное семейное жилье
Из школьного автобуса сделали уютное семейное жилье
Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры
Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 549
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1359
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5328
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9711
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 1080
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 15:00

Из школьного автобуса сделали уютное семейное жилье
9

  Комментировать

На площади в 24 квадратных метра семьи Маес удалось обустроить жилье для 6 человек. ФОТО: beautifullife.info
Фото: beautifullife.info
На площади в 24 квадратных метра семьи Маес удалось обустроить жилье для 6 человек. ФОТО: beautifullife.info
На площади в 24 квадратных метра семьи Маес удалось обустроить жилье для 6 человек. ФОТО: beautifullife.info
На площади в 24 квадратных метра семьи Маес удалось обустроить жилье для 6 человек. ФОТО: beautifullife.info
На площади в 24 квадратных метра семьи Маес удалось обустроить жилье для 6 человек. ФОТО: beautifullife.info

Семья Маес переделала школьный автобус в стильное шестиместное жилье. В нем есть спальня для родителей, отдельная кровать для каждого из 4-х детей, рабочая зона для папы и смежная с гостиной кухня. Все это поместилось на 23 квадратных метрах.

Несмотря на компактность, автобус оказался вместительным и удобным. Пространство удалось сэкономить благодаря мебели-трансформерам: кровати со встроенными в основу полочками, раскладным диванам со столиками. В автобусе нашлось место всем необходимым для комфортной жизни устройствам и личным вещам семьи. Интерьер этого дома на колесах является индивидуальным, пишет дизайнерский ресурс beautifullife.info.

Для семьи Маес ее автобус является постоянным местом жительства. Ранее они владели роскошным домом площадью 465 квадратных метров, но решили его продать вместе с большинством своего имущества. Теперь семья имеет возможность путешествовать по стране, не покидая дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гараж превратили в необычный дом

Ранее показали, как кардинально увеличить пространство. Сделать это можно устроив в комнате второй уровень. Такое решение не только решит проблему с планированием, но и придаст помещению креативного вида. В комнате со вторым уровнем будет больше света и уюта.

beautifullife.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из школьного автобуса сделали уютное семейное жилье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

На открытии спорткомплекса освистали президента

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 53620
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 50285
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 37918
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 27621
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 16911
Дом
Звезда скандального фильма продает свой стильный дом со стеклянными стенами
Звезда скандального фильма продает свой стильный дом со стеклянными стенами
25
 Просмотров: 243
Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры
Теплый пол: как правильно выбрать ее вид для квартиры
5
 Просмотров: 1422
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
Джонни Депп избавляется от любимой фермы
15
 Просмотров: 666
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
12
 Просмотров: 1323
Пчелы превратили стену дома в улей
Пчелы превратили стену дома в улей
8
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
12
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
3
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Голосов: 422
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua