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понедельник, 06 мая 2019 16:14

Из простого складского помещения сделали уютный дом с современным интерьером
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Более 100 лет этот дом использовали как обычное складское помещение. Ныне он собой представляет уютное жилье.
Фото: hiconsumption.com
Более 100 лет этот дом использовали как обычное складское помещение. Ныне он собой представляет уютное жилье.
Более 100 лет этот дом использовали как обычное складское помещение. Ныне он собой представляет уютное жилье.
Более 100 лет этот дом использовали как обычное складское помещение. Ныне он собой представляет уютное жилье.
Более 100 лет этот дом использовали как обычное складское помещение. Ныне он собой представляет уютное жилье.

На испанском острове Ибица бывший склад переобустроили в современное жилье с элементами рустикального стиля. В качестве складского помещения здание служило в течение 100 лет, пока не было выкуплено владельцем архитектурной фирмы Хавьером ван Хюльценом.

Находится дом в уединенной местности — на живописном участке у подножия поросшего лесом склона. Имеет в себе 2 спальни, ванную комнату, открытого плана гостиную, кухню и столовую. С южной стороны к дому прилегает терраса, с которой открывается волшебный вид на окружающие пейзажи. Пишет издание HiConsumption.

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Ранее показали оригинальный дом в форме барабана. Основным материалом для строительства его послужила древесина. Крыша оснащена солнечными панелями, мощность которых обеспечивает дому полную независимость от городских коммуникаций.

hiconsumption.com
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