Из простого складского помещения сделали уютный дом с современным интерьером

Фото: hiconsumption.com

На испанском острове Ибица бывший склад переобустроили в современное жилье с элементами рустикального стиля. В качестве складского помещения здание служило в течение 100 лет, пока не было выкуплено владельцем архитектурной фирмы Хавьером ван Хюльценом.

Находится дом в уединенной местности — на живописном участке у подножия поросшего лесом склона. Имеет в себе 2 спальни, ванную комнату, открытого плана гостиную, кухню и столовую. С южной стороны к дому прилегает терраса, с которой открывается волшебный вид на окружающие пейзажи. Пишет издание HiConsumption.

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Ранее показали оригинальный дом в форме барабана. Основным материалом для строительства его послужила древесина. Крыша оснащена солнечными панелями, мощность которых обеспечивает дому полную независимость от городских коммуникаций.