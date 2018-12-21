 
Ексклюзивы
1/5
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1044
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 639
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 891
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 549
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3807
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 243
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1971
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3888
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4842
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
21
19
11
23
9
Идеи оформления праздничного стола, которые приятно удивят гостей
Идеи оформления праздничного стола, которые приятно удивят гостей
Знаменитый диджей продает особняк с королевским интерьером и невероятной террасой
Знаменитый диджей продает особняк с королевским интерьером и невероятной террасой
Дом на заснеженных склонах гор поражает невероятным видом из окна
Дом на заснеженных склонах гор поражает невероятным видом из окна
Показали микродом с кроватью королевского размера
Показали микродом с кроватью королевского размера
Уютные апартаменты Кейт Миддлтон выставили на продажу
Уютные апартаменты Кейт Миддлтон выставили на продажу
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 639
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1467
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1602
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 декабря 2018
Просмотров: 279
Хочеться вірити, ми почали перегравати Московію
Добре бути розумним через віки й роки. Головне – безпечно, жодного ризику для репутації. "Треба було це зробити ще 2014-го" – у ...
пятница, 21 декабря 2018 23:28

Идеи оформления праздничного стола, которые приятно удивят гостей
21

  Комментировать

На праздничном столе обязательно должны присутствовать отдельные атрибуты Рождества и Нового года.
Фото: familyholiday.net

Праздничный стол на Новый год и Рождество можно застелить традиционно скатертью или одними лишь бегунками — специальными тканевыми салфетками. Последние могут быть индивидуальными для каждого человека или сплошными.

Пробудить дух праздника и создать сказочную зимнюю атмосферу поможет оформление стола в сине-белых тонах. Элегантности и роскоши придаст сочетание черного с белым и золотым. Безупречно будет выглядеть рождественский стол в красном цвете с добавлением зеленых акцентов. Уместным также окажется сочетание серебряного и золотого, пишет familyholiday.

Украсить праздничный стол можно композициями из еловых или сосновых веток. Их можно вставить в стеклянные контейнеры или даже в обычные банки. Подойдут также и декоративные коробки. Иголки можно присыпать блестками, поместить между ними красные ягоды или яблоки. Выгодно дополнят такие композиции шишки, желуди, каштаны и целые грецкие орехи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как быстро украсить дом к Новому году: 5 интересных идей

Весьма кстати в роли декора на новогоднем и рождественском столе будут свечи и шоколадные конфеты в ярких обертках. Выставить можно фигурки оленей и елочные игрушки. Атмосферу праздника создадут ленты серпантина и елочное ожерелье.

Салфетки на новогодний и рождественский стол можно смотать в виде конфет. Для этого достаточно свернуть их трубочкой и перевязать с обоих концов тонкими лентами.

Ранее показали "новые" елки из пластилина и саней. Такие были предложены дизайнерами для празднования 2018 года. Большинство из этих елок выполнены на заказ. Взглянув на них, можно только представить, какие варианты предложат в этом году.

familyholiday.net
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Идеи оформления праздничного стола, которые приятно удивят гостей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

Самый большой и самый мощный в мире - как создавали украинскую "Мрію"

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 123848
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 45854
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 40080
&quot;Еще хуже елки у нас люди не видели&quot;
"Еще хуже елки у нас люди не видели"
19
 1 Просмотров: 16299
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 14022
Дом
Знаменитый диджей продает особняк с королевским интерьером и невероятной террасой
Знаменитый диджей продает особняк с королевским интерьером и невероятной террасой
19
 Просмотров: 783
Дом на заснеженных склонах гор поражает невероятным видом из окна
Дом на заснеженных склонах гор поражает невероятным видом из окна
11
 Просмотров: 909
Показали микродом с кроватью королевского размера
Показали микродом с кроватью королевского размера
23
 Просмотров: 3357
Уютные апартаменты Кейт Миддлтон выставили на продажу
Уютные апартаменты Кейт Миддлтон выставили на продажу
9
 Просмотров: 477
Уединение на лоне природы: посреди леса построили уютный домик
Уединение на лоне природы: посреди леса построили уютный домик
10
 Просмотров: 4383
Больше всего комментируют
8
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
6
Украина получила новые боевые вертолеты
4
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
3
Почему Тимошенко потеряла почти половину подписчиков на Youtube
3
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Голосов: 766
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua