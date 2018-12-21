Идеи оформления праздничного стола, которые приятно удивят гостей

Фото: familyholiday.net

Праздничный стол на Новый год и Рождество можно застелить традиционно скатертью или одними лишь бегунками — специальными тканевыми салфетками. Последние могут быть индивидуальными для каждого человека или сплошными.

Пробудить дух праздника и создать сказочную зимнюю атмосферу поможет оформление стола в сине-белых тонах. Элегантности и роскоши придаст сочетание черного с белым и золотым. Безупречно будет выглядеть рождественский стол в красном цвете с добавлением зеленых акцентов. Уместным также окажется сочетание серебряного и золотого, пишет familyholiday.

Украсить праздничный стол можно композициями из еловых или сосновых веток. Их можно вставить в стеклянные контейнеры или даже в обычные банки. Подойдут также и декоративные коробки. Иголки можно присыпать блестками, поместить между ними красные ягоды или яблоки. Выгодно дополнят такие композиции шишки, желуди, каштаны и целые грецкие орехи.

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Весьма кстати в роли декора на новогоднем и рождественском столе будут свечи и шоколадные конфеты в ярких обертках. Выставить можно фигурки оленей и елочные игрушки. Атмосферу праздника создадут ленты серпантина и елочное ожерелье.

Салфетки на новогодний и рождественский стол можно смотать в виде конфет. Для этого достаточно свернуть их трубочкой и перевязать с обоих концов тонкими лентами.

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