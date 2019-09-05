Идеи для экономии пространства, креативность которых невозможно не оценить

Фото: brightside.me

У каждого свое представление об идеальном жилье. Одни предпочитают минимализм, поэтому стараются по максимуму очистить свое пространство. Другие любят добавлять в интерьер разнообразный декор, чтобы сделать атмосферу в доме более уютной и приветливой. Именно последним чаще всего и приходится сталкиваться с проблемой нехватки пространства.

Подборку оригинальных идей, благодаря которым даже в маленьком жилье найдется место для множества вещей, представило издание BrightSide.

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С помощью раскладной мебели и встроенных конструкций удалось превратить в комфортное жилье изначально не предназначенное для этого помещение площадью 17 кв метров. В нем поместили гостиную, ванную комнату, кухню и спальню.