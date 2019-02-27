Идеальный дом: на 14 квадратных метрах обустроили комфортное жилье для шести человек

Фото: tinyshinyhome.com

Семья из 6 человек превратила трейлер 1970 года выпуска в уютное жилище со всем необходимым. Крышу оснастили солнечными панелями. Установили 190-литровый бак для хранения воды. Внутри фургон обустроили с использованием экологически дружественных материалов.

"Мы потратили полгода на то, чтобы обновить его и сделать автономным. Такие вещи, как раскладные двухъярусные кровати для детей, солнечные панели, литиевые аккумуляторы, компостный унитаз и надежная установка для ускорения интернета, позволили нам поселяться в замечательных отдаленных местностях, познавать богатство природы и экономить при этом кучу денег", — рассказывает семейство Лонгнекер на своем сайте.

Общая площадь трейлера составляет 14,7 квадратных метров. На них удалось поместить кухню, ванную, детскую и столовую, которая в зависимости от необходимости легко превращается в спальню для родителей, гостиную или рабочую зону.

Сэкономить пространство в фургоне помогли сделанная на заказ мебель-трансформер. Это детские кровати со встроенными ящиками и возможностью легко трансформироваться в удобные диваны. Также обеденный комплект, который без труда можно превратить в просторное спальное место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карету скорой помощи трансформировали в дом на колесах

Этот трейлер является постоянным местом жительства Лонгнекеров. До этого владели обычным домом. Продали его 4 года назад. Все ради воплощения своей давней мечты — непрерывно путешествовать по стране всей семьей.

Ранее показали двухэтажный отель на колесах, курсирующий побережьем Португалии и Марокко. Сделан он из обычного грузовика. Есть там 5 двухместных спален, раздельные ванная и туалет, полностью укомплектованная кухня, столовая и гостиная.