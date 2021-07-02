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вторник, 06 июля 2021 17:43

Гениальное просто: как переделать конюшню в стильный особняк
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Впечатляющие преобразованием: роскошный дом сделали с конюшни
Фото: amazingarchitecture.com
Впечатляющие преобразованием: роскошный дом сделали с конюшни
Впечатляющие преобразованием: роскошный дом сделали с конюшни
Впечатляющие преобразованием: роскошный дом сделали с конюшни
Впечатляющие преобразованием: роскошный дом сделали с конюшни

Архитекторы мадридской архитектурной фирмы Zooco Estudio превратили конюшню в стильный дом. Каменные стены с двускатной крышей из черепицы идеально вписались в простоту природы испанского региона.

Об этом пишет сайт Amazing Architecture

В доме есть кухня, столовая, зона для отдохну перед камином, гостиная, офис и домашняя библиотека. Все помещения является одним неразрывным целым, соединенные отсутствием перегородок и стилисткой.

Главная спальня дома скрыта за книжной полкой. Вторая спальня расположена над главной, как и встроенное хранилище, гардероб и техническое помещение.

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Единственные изменения в архитектуре дома касаются фасадов. Стены с северной и южной стороны были полностью разрушены временем, поэтому для их восстановления понадобилась незначительная реконструкция.

На восточных и западных фасадах архитекторы расширили отверстия под окна, это помогло открыть вид на горы.

Удобная усадьба в штате Нью-Йорк похожа на будку в лесу. Ее назвали "Бивер-Брук" и поместили на обложке популярной книги по дизайну интерьеров.

Это жилье состоит из главного здания и 3 меньших.

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06
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