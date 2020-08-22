Где складывать вещи в тесной квартире: 10 вариантов

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В небольших квартирах часто места не хватает и для одного жителя, не то, что для всей семьи. В таких случаях нужно искать выход, как вместить все вещи. В пригодятся хитрости для всех комнат.

Сначала надо подсчитать все вещи, которые вы собираетесь хранить. Для этого возьмите лист и запишите названия категорий и количество вещей. Например: обувь - 30 пар, верхняя одежда - 4 штуки, брюки - 5 штук, посуда - 15 тарелок. По такому принципу сделайте перепись всех предметов. И вы поймете, сколько места вам понадобится.

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Если вы выбрали шкаф под потолок, то сверху лучше установить пантограф. Все полки и ящики переместить вниз. Дешевым вариантом являются различные коробки. В них удобно складывать сезонные вещи, заранее упакованные в вакуумные пакеты.

Также существуют Варианты спрятанных шкафов под окном, над кроватью или дверью. О них подробнее в галерее.

Ванной комнаты не бывает без полотенец. Там они должны храниться в специальном месте, чтобы быть защищенными от влаги. Это место должно выглядеть опрятно и не портить интерьер. Для этого полотенца кладут в корзины. Они универсальны, их можно разместить в любом месте. В них стоит свернуть полотенца или сложить - если корзины квадратные. Тогда их можно подвесить на стене или поставить на полку.