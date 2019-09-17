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вторник, 17 сентября 2019 15:21

Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры
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Отличительной чертой современного французского стиля является сочетание элементов разных эпох.
Фото: digsdigs.com
Отличительной чертой современного французского стиля является сочетание элементов разных эпох.
Отличительной чертой современного французского стиля является сочетание элементов разных эпох.
Отличительной чертой современного французского стиля является сочетание элементов разных эпох.
Отличительной чертой современного французского стиля является сочетание элементов разных эпох.

Французский стиль можно везде узнать — как в одежде, так и в декоре. Интерьеру он придает особой изысканности и элегантности, создает возвышенную, романтическую атмосферу.

Для создания интерьера в стиле "парижский шик" необходимо сочетать современные и винтажные элементы. Стоит также добавить к ним классику. Идеальным будет сочетание лепных украшений на стенах и потолке с современной минималистской мебелью и произведениями искусства середины века, пишет издание DigsDigs.

В качестве основного цвета для интерьера в современном французском стиле выбирают нейтральные тона. Они дают возможность расширить пространство, придают ему легкости и воздушности. Также создают идеальный фон для мебели и декора. Яркие оттенки используются для создания акцентов. Приветствуется введение декора под золото: позолоченных рам для картин и зеркал, мебели с позолоченными ножками и прочего.

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Атмосферой парижского шика наполнили жилье в старинном доме, возведенном в конце 20 годов прошлого века. Выдержали интерьер дизайнеры в духе парижского эклектизма, главным признаком которого является сочетание вещей из разных эпох.

digsdigs.com
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