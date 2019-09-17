Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры

Фото: digsdigs.com

Французский стиль можно везде узнать — как в одежде, так и в декоре. Интерьеру он придает особой изысканности и элегантности, создает возвышенную, романтическую атмосферу.

Для создания интерьера в стиле "парижский шик" необходимо сочетать современные и винтажные элементы. Стоит также добавить к ним классику. Идеальным будет сочетание лепных украшений на стенах и потолке с современной минималистской мебелью и произведениями искусства середины века, пишет издание DigsDigs.

В качестве основного цвета для интерьера в современном французском стиле выбирают нейтральные тона. Они дают возможность расширить пространство, придают ему легкости и воздушности. Также создают идеальный фон для мебели и декора. Яркие оттенки используются для создания акцентов. Приветствуется введение декора под золото: позолоченных рам для картин и зеркал, мебели с позолоченными ножками и прочего.

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Атмосферой парижского шика наполнили жилье в старинном доме, возведенном в конце 20 годов прошлого века. Выдержали интерьер дизайнеры в духе парижского эклектизма, главным признаком которого является сочетание вещей из разных эпох.