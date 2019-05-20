Французский шарм: показали привлекательные ванные комнаты в стиле прованс

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Прованс является французским вариантом рустикального стиля. Популярен он среди тех, кто стремится привнести нотку загородного шарма в свой интерьер и заботится при этом не только о уютности дома, но и об элегантности.

Цветовая палитра стиля прованс ограничивается пастельными тонами. Одобряется наличие цветочного принта и растительных орнаментов. Важным является использование природных материалов. В частности, преобладать в интерьере должна древесина. Также желательно, чтобы присутствовали натуральные ткани. Лучше всего — лен или хлопок. Пишет positivefox.

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Рустикальный стиль предусматривает создание лаконичного интерьера с элементами экодизайна. С виду он прост и грубоват. Несмотря на это, способен превратить жилище в средоточие семейного тепла и уюта.