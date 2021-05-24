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понедельник, 24 мая 2021 13:08

Фактура натуральной древесины сохранится на века

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Древесина всегда ассоциируется с уютом и теплом домашнего очага. Но использование деревянных элементов на открытом воздухе требует их сложного обслуживания и неизбежно ведет к потере внешней привлекательности. Кроме того, древесина, вне зависимости от степени обработки, рано или поздно ветшает и приходит в негодность.

  Лавочки, урны для мусора, цветочницы изготавливаются из бетона с фактурой натуральной древесины
Лавочки, урны для мусора, цветочницы изготавливаются из бетона с фактурой натуральной древесины

Сегодня, благодаря новым технологиям в производстве бетона стало возможным полностью, со стопроцентной точностью повторять фактуру натуральной древесины. Внешне отличить такой бетон от натурального массива дерева физически невозможно. Текстуры сосны, дуба, акации, ясеня, или ореха – теперь представлены в бетоне.

Благодаря специальной технологии изготовления и уникальной рецептуре высокопрочного бетона – обеспечивается абсолютно точная передача рисунка древесины. Преимущества использования такого бетона просто неоспоримы. Он не выцветает, вандалоустойчив, можно изготовить изделие практически любого цвета.

  Лавочки, урны для мусора, цветочницы изготавливаются из бетона с фактурой натуральной древесины
Лавочки, урны для мусора, цветочницы изготавливаются из бетона с фактурой натуральной древесины

Лавочки, урны для мусора или цветочницы, а так же тротуарная плитка, облицовочная плитка на фасад и даже элементы для забора уже изготавливаются из бетона с фактурой натуральной древесины. Выбрать нужный продукт можно на официальном сайте компании-производителя Золотой мандарин – там представлены широкий выбор продукции для комплексного благоустройства, строительства и ремонта. И всегда есть возможность выбрать подходящую цветовую гамму продукции, или заказать изделие в нужном уникальном цветовом решении.

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