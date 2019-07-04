 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1531
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 3879
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 234
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2853
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1944
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1755
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3565
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2484
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
18
17
13
11
21
Элегантный люкс: трехэтажный пентхаус поражает роскошным дизайном
Элегантный люкс: трехэтажный пентхаус поражает роскошным дизайном
Показали миниатюрный дом на колесах, в котором минимум места и максимум комфорта
Показали миниатюрный дом на колесах, в котором минимум места и максимум комфорта
По-королевски: роскошное пригородное имение поражает габаритами и богатым интерьером
По-королевски: роскошное пригородное имение поражает габаритами и богатым интерьером
Столетний амбар превратили в современное жилье и оформили в модном стиле
Столетний амбар превратили в современное жилье и оформили в модном стиле
Замок на воде: средневековое здание поражает уютным интерьером
Замок на воде: средневековое здание поражает уютным интерьером
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
2 Просмотров: 1035
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 531
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1719
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1413
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 16:26

Элегантный люкс: трехэтажный пентхаус поражает роскошным дизайном
18

  Комментировать

Продают этот пентхаус за млн.
Фото: corcoran.com
Продают этот пентхаус за млн.
Продают этот пентхаус за млн.
Продают этот пентхаус за млн.
Продают этот пентхаус за млн.

На нью-йоркском рынке недвижимости появился трехэтажный пентхаус на 7 спален и 10 ванных. Спроектирован он был известным британским архитектором Захой Хадид.

Площадь этого пентхауса превышает тысячу квадратных метров. Продать его планируют почти за $49 млн. Пишет corcoran.

На нижнем этаже пентхауса обустроена главная спальня с балконом. К ней примыкает ванная, уборная и гардеробная. На этом же этаже есть 2 спальни для гостей, кабинет и комната с алкогольным баром.

Значительную часть среднего этажа занимает комната для досуга. Площадь ее составляет 180 кв метров. Три из четырех стен этой комнаты стеклянные. В ней имеются камин и балкон. Есть на этом этаже также библиотека, кухня, медиа-комната и еще 4 спальни для гостей, к каждой из которых предусмотрена отдельная ванная.

На верхнем этаже обустроена открытая терраса с лаундж-зоной. Площадь ее составляет 360 кв метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Того стоит: пентхаус продали по цене солидного имения

Жилой комплекс, в котором пентхаус расположен, имеет свой бассейн, SPA, кинозал, фитнес-центр и автоматизированный паркинг.

Дама Заха Хадид — ирако-британский архитектори дизайнер арабского происхождения. Является представительницей деконструктивизма — направления, для проектов которого характерны визуальная усложнённость, неожиданные изломанные и нарочито деструктивные формы, а также подчёркнуто агрессивное вторжение в городскую среду. При жизни Хадид прозвали "королевой кривой", которая "освободила архитектурную геометрию, придав ей совершенно новую выразительную идентичность .

corcoran.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Элегантный люкс: трехэтажный пентхаус поражает роскошным дизайном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 190674
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 28063
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 26622
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 12033
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 11678
Дом
Показали миниатюрный дом на колесах, в котором минимум места и максимум комфорта
Показали миниатюрный дом на колесах, в котором минимум места и максимум комфорта
17
 Просмотров: 1242
По-королевски: роскошное пригородное имение поражает габаритами и богатым интерьером
По-королевски: роскошное пригородное имение поражает габаритами и богатым интерьером
13
 Просмотров: 1962
Столетний амбар превратили в современное жилье и оформили в модном стиле
Столетний амбар превратили в современное жилье и оформили в модном стиле
11
 Просмотров: 747
Замок на воде: средневековое здание поражает уютным интерьером
Замок на воде: средневековое здание поражает уютным интерьером
21
 Просмотров: 1404
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 12069
Больше всего комментируют
9
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
7
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
5
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
Голосов: 155
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua