Элегантный люкс: трехэтажный пентхаус поражает роскошным дизайном

Фото: corcoran.com

На нью-йоркском рынке недвижимости появился трехэтажный пентхаус на 7 спален и 10 ванных. Спроектирован он был известным британским архитектором Захой Хадид.

Площадь этого пентхауса превышает тысячу квадратных метров. Продать его планируют почти за $49 млн. Пишет corcoran.

На нижнем этаже пентхауса обустроена главная спальня с балконом. К ней примыкает ванная, уборная и гардеробная. На этом же этаже есть 2 спальни для гостей, кабинет и комната с алкогольным баром.

Значительную часть среднего этажа занимает комната для досуга. Площадь ее составляет 180 кв метров. Три из четырех стен этой комнаты стеклянные. В ней имеются камин и балкон. Есть на этом этаже также библиотека, кухня, медиа-комната и еще 4 спальни для гостей, к каждой из которых предусмотрена отдельная ванная.

На верхнем этаже обустроена открытая терраса с лаундж-зоной. Площадь ее составляет 360 кв метров.

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Жилой комплекс, в котором пентхаус расположен, имеет свой бассейн, SPA, кинозал, фитнес-центр и автоматизированный паркинг.

Дама Заха Хадид — ирако-британский архитектори дизайнер арабского происхождения. Является представительницей деконструктивизма — направления, для проектов которого характерны визуальная усложнённость, неожиданные изломанные и нарочито деструктивные формы, а также подчёркнуто агрессивное вторжение в городскую среду. При жизни Хадид прозвали "королевой кривой", которая "освободила архитектурную геометрию, придав ей совершенно новую выразительную идентичность .