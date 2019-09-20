Экологически и стильно: как приукрасить интерьер деревом

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Натуральность стала очень модной в интерьере. Ее можно достичь разместив деревянные детали.

Дерево делает пространство более экологичным и стильным. Оно упрощает дизайн, но используя его правильно, можно достичь ярких акцентов. Особенно привлекательно выглядят натуральные оттенки древесины.

Они приближают человека к природе, а интерьер делает приятным для восприятия.

Речь идет не только о мебели, но и просто о деревянную стену. Ее стильно оформить в гостиной или ванной.

Очень важно сочетать дерево с другими деталями интерьера. Следует обратить внимание на игру с текстилем - грубые ковры ручной работы выступят идеальным полотном.

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Стиль "потертый шик" зародился во время глобального кризиса, который охватил мир в 80-х годах прошлого века. Он давал возможность обставлять жилье, не тратя на это большие средства: главными атрибутами его были старые, потрепанные мебель, вещи с "историей", полученные в наследство от бабушки.