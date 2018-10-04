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четверг, 04 октября 2018 23:28

Два уровня: показали, как кардинально увеличить пространство
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Фото: edinstvennaya.ua

Второй ярус комнаты не только экономит место, но и украшает пространство. Такое решение является достаточно креативным и поможет решить возникающие проблемы с планированием. Так в комнате будет больше света и места для обустройства удобного жилья.

Традиция создавать антресоли пришла из Америки, со времен массового поселения творческой богемы в заводских и фабричных помещениях. В то время проблема личного пространства решалась с помощью перегородок и антресолей - дополнительных этажей, состоящих из пола, балюстрады и опор.

В этой подборке можно найти вдохновляющие идеи для собственной переработки.

Спальное место под потолком - эффективное использование пространства. Главное - не забывать о близкое расположение потолка, чтобы не удариться.

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А вот в просторном помещении квартиры или частного дома можно организовать не просто однорядный второй ярус, а выполнить угловую или даже П-образную компоновку функциональных зон на верхнем уровне. Там можно обустроить гостиную, библиотеку или игровую зону.

Антресоль на верхнем ярусе делают из дерева, металла или специального стекла.

Уместным для детской является пастельные и нейтральные цвета. Идеально подойдет бежевый, белый, пудровый. Для стен уместно как однотонное покрытие, так и с узорами. К примеру, с цветочным принтом.

В детской должно быть зеркало, небольшой стул и стол, низкие полки, игровые коврики. Игрушки следует подбирать такие, чтобы сразу захватывали внимание малышей и развивали воображение. Кровать для маленьких детей следует обустроить на уровне пола, чтобы была возможность самостоятельно на него залезать. Это позволит воспитать в ребенке самостоятельность.

edinstvennaya.ua
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Дата
04
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